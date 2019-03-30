Футбол
«Зенит» поздравил Тимощука с юбилеемНева Спорт 04:35
«Зенит» поздравил своего тренера Анатолия Тимощука с днем рождения. Бывшему полузащитнику команды 30 марта исполнилось 40 лет.
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Наука
Дату смерти научилась предсказывать нейросеть
Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Спасающийся от травли первый муж Началовой нанял адвоката
Обновлено вчера в 18:29
Здоровье
Два жеребенка родились одновременно в Доме ребенка КБР, где детей лечат иппотерапией
Два жеребенка пони родились одновременно в ночь на субботу в специализированном Доме ребенка Кабардино-Балкарии (КБР), где детей с тяжелыми заболеваниями лечат иппотерапией.
Обновлено в 05:04
Политика
СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле
Власти Венесуэлы считают, что в отключениях электроэнергии виноваты США и поддерживаемые ими оппозиционеры, оппозиция заявляет о неспособности правительства президента страны Николаса Мадуро обеспечивать работу энергетической инфраструктуры.
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие
Минобороны показало видео с галлюциногенным оружием
Обновлено вчера в 10:19
Единоборства
Корешков одолел Джаспера на турнире Bellator 219
Российский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Корешков нанес поражение американцу Майку Джасперу в рамках турнира Bellator 219, проходившего в городе Темекула (штат Калифорния, США).
Обновлено в 01:21
Политика
На Украине перед выборами президента наступил «день тишины»
На Украине начался так называемый «день тишины» перед выборами главы государства, которые пройдут 31 марта, пишет РБК.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя
В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой вышел на сцену в Израиле
Об успехах сына Утяшева рассказала в своем блоге в Instagram – экс-спортсменка отметила, что сыну на сцене понравилось, и он не испытывал дискомфорта.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео
Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Бывшая жена Алексея Панина не дает согласие на выезд дочери из страны
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного
Виновный в ДТП с двумя погибшими Муслим Джамбеков доставлен в Москву из Грозного, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Первый испытательный полет Ил-112В перенесли из-за погодных условий
Погодные условия в Воронеже не позволили в запланированное время провести самолету Ил-112В первый испытательный полет, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:40
Политика
Минюст США опубликует доклад спецпрокурора Мюллера в середине апреля
Минюст США опубликует доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года «к середине апреля, если не раньше», пообещал глава ведомства, генпрокурор Уильям Барр.
Обновлено вчера в 18:36
Экономика
Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Спорт
Дмитрий Губерниев: «Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас»
Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас.
Обновлено в 02:14
Футбол
Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»
Обновлено вчера в 12:12
Хоккей
«Авангард» победил «Салават Юлаев» в первом матче финала «Востока»
Счет в первом периоде открыл форвард хозяев Тэйлор Бек. Во втором периоде Захар Арзамасцев сравнял счет.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон»
Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Авто
В НАМИ беспилотные автомобили «обучили» ездить колонной
В рамках первой столичной акции «Открой#Моспром», в ходе которой ведущие промышленные предприятия Москвы распахнули свои двери для зрителей, прошел показ беспилотных автомобилей.
Обновлено вчера в 07:00
Футбол
«Ливерпуль» vs «Тоттенхэм», прогноз на матч 31 марта в АПЛ
В воскресенье, 31 марта, в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги пройдет матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
Обновлено 28 марта в 03:57
Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Мэр Якутска заявила в полицию о шантаже со стороны журналистки
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Космос
Астрономы разглядели цвет малых спутников Сатурна
Голубой цвет — обычный водный лёд, из которого состоит самое широкое кольцо Сатурна, питаемое выбросами крупной луны Энцелада.
Обновлено вчера в 06:13
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53