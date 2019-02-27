«Зенит» поздравил Семака с днем рожденияСпорт-Экспресс 02:48

Пресс-служба "Зенита" в официальном клубном Твиттере поздравила главного тренера команды Сергея Семака с 43-м днем рождения.

Политика Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.

Спорт Зеппельт: следователи проводят антидопинговый рейд на ЧМ в Зеефельде Следственные органы Германии и Австрии проводят совместный антидопинговый рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде, сообщил в своем микроблоге в Twitter немецкий журналист Хайо Зеппельт.

Происшествия Два БТР и четыре легковушки столкнулись в центре Курска В центре Курска столкнулись четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера.

Происшествия На Украине аэропорт «Киев» эвакуировали из-за сообщения о минировании Неизвестный сообщил о минировании аэропорта "Киев", проводится эвакуация пассажиров, на место выехали правоохранители, сообщила пресс-служба украинского аэропорта.

Политика Начальника УМВД по Ивановской области уволят за «серьезные упущения» Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев на коллегии ведомства предложил освободить от занимаемой должности начальника УМВД России по Ивановской области генерал-майора полиции Андрея Лузина.

Экономика Путин поручил освободить «земских» докторов и учителей от НДФЛ Президент уверен, что деньги, получаемые по программе, не должны облагаться налогом Владимир Путин поручил правительству освободить от подоходного налога выплаты, которые полагаются участникам программы "Земский доктор" и будущим участникам проекта "Земский учитель", сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия Взрыв поезда на вокзале в Каире попал на видео Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва поезда на вокзале Рамсис в Каире. Видеозаписи опубликовали пользователи социальных сетей.

Политика Порошенко призвал ввести «энергетический безвиз» с Европой Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Украине необходимо проложить линии электропередачи в Европу и выйти на этот рынок с собственной продукцией.

Происшествия По делу Арашуковых задержаны ещё двое подозреваемых Ещё двоих подозреваемых задержали в рамках «дела Арашуковых». Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

Общество Алешковский подал в суд на «Аэрофлот» после лишения миль После лишения миль Алешковский обвинил «Аэрофлот» в нарушении статьи Конституции о свободе мысли и слова, а также пообещал обратиться в суд, если его статус и бонусы не восстановят: «Мы должны бороться за свое право говорить то, что хотим».

Политика В России изменят методику исчисления прожиточного минимума пенсионера Правительство России готовит изменения в методику исчисления прожиточного минимума пенсионера.

Общество Приставы начали искать должников в Москве с помощью уличных видеокамер В Москве судебные приставы начали розыск должников с использованием камер уличного видеонаблюдения.

Происшествия В Петербурге школьник признался в изнасиловании годовалой сестры После допроса с пристрастием, сын признался: он несколько раз насиловал сестру.

Политика Наталья Касперская прокомментировала возможность отключения России от интернета Сооснователь «Лаборатории Касперского» предприниматель Наталья Касперская прокомментировала в разговоре с RT возможную угрозу отключения России от интернета.

Энергетика Новак рассказал о запасах нефти и газа в России Запасы газа в России сформированы на данный момент на 100 лет вперед, запасов нефти — на 30 лет.

Происшествия В ходе спецоперации в Нальчике убит боевик В ходе контртеррористической операции (КТО) в Нальчике убит один боевик, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Кабардино-Балкарской Республики (КБР).

Политика «Традиционные медиа» предложили не наказывать за фейковые новости Один из законопроектов запрещает распространение так называемых фейковых новостей — «недостоверной общественно значимой информации» под видом достоверной.

Общество Москвич выплатил 150 млн рублей алиментов ради поездки за рубеж Москвичу пришлось выплатить 150 млн рублей долгов по алиментам, после того как ему ограничили выезд за границу, рассказал главный судебный пристав столицы Сергей Замородских.

Общество Голикова сообщила о повышении возраста впервые рожающих россиянок Россиянки стали рожать первого ребенка в возрасте от 26 до 35 лет.