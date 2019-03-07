Футбол

«Зенит» поздравил Лучано Спаллетти с юбилеемСпорт-Экспресс 04:49

"Зенит" поздравил Лучано Спаллетти с днем рождения.
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«Зенит» поздравил Спаллетти с 60-летием

Piter.tv05:52

«Зенит» вспомнил самые яркие моменты работы Спаллетти в клубе

Матч ТВ05:36

«Зенит» поздравил Лучано Спаллетти с юбилеем

Петербургский дневник05:08

«Зенит» поздравил Лучано Спаллетти с юбилеем

Спорт-Экспресс04:49

«Зенит» поздравил Спаллетти с юбилеем ностальгическим видео

78.ru04:43

«Зенит» на итальянском поздравил Спаллетти с юбилеем. Тренеру исполнилось 60 лет

Sport24.ru04:19

«Зенит» поздравил Спаллетти с юбилеем

Чемпионат05:09
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Политика

Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.
Обновлено в 14:00
Политика

«Окопались окончательно»: украинская журналистка о поездке в Крым

Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально объявили о своем расставании

Позже в интервью программе «Эксклюзив» Собчак подтвердила, что в ее семейной жизни наступил тяжелый период, но отметила, что Виторган останется для нее родным человеком и отцом их сына.
Обновлено в 17:32
Футбол

«Краснодар» проиграл «Валенсии» в матче Лиги Европы

Обновлено в 17:47
Политика

Дочь экс-президента Узбекистана обвинили в США во взятках на $865 млн

Обновлено в 15:17
Космос

Илон Маск высоко оценил российскую ракету-носитель «Ангара»

Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что российские космические двигатели являются лучшими и дал высокую оценку ракете-носителю «Ангара».
Обновлено в 17:16
Армия и оружие

В ДНР заявили о прекращении огня

Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Руслан Якубов в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что донецкие военные начали выполнять соблюдать режим прекращения огня.
Обновлено в 18:12
Футбол

Челси — Динамо (Киев) 3:0

Обновлено в 16:50
Общество

Энергоавария нарушила работу метро в Каракасе

Обесточены несколько линий метро в Каракасе, местный аэропорт Майкетия также остался без света.
Обновлено в 17:32
Политика

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеообращение транслировалось на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 18:26
Общество

МВД составило перечень потенциально опасных пород собак

Обновлено в 11:29
Политика

Госдеп прокомментировал запуск с космодрома Сохэ в КНДР

Космический запуск с северокорейского космодрома Сохэ станет нарушением договоренностей США и КНДР.
Обновлено в 18:09
Политика

Глава МИД Австрии назвала Путина хорошим танцором

Обновлено в 17:20
Происшествия

В Подмосковье убит хозяин частного дома

В Щелковском районе Подмосковья четверо неизвестных злоумышленников ворвались в частный дом и убили одного из его хозяев.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие

В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30

Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Экс-подрядчика московского метро обвинили в мошенничестве

Бывшему рекламному подрядчику столичного метрополитена Александру Геллеру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:49
Политика

Алену Апину раскритиковали за высказывания о Крыме

Известная российская певица Алена Апина дала интервью русскоязычной службе немецкого издания Deutsche Welle.
Обновлено вчера в 11:35
Общество

Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики».
Обновлено в 06:23
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Суд лишил бойца Александра Емельяненко водительских прав

Мировой суд города Кисловодска на полтора года лишил прав бойца ММА Александра Емельяненко, отказавшегося при задержании пройти освидетельствование на состояние опьянения.
Обновлено в 17:29
Энергетика

«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронных торгах за рубли

«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронной торговой платформе по цене, установленной в рублях, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:08
Политика

Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».
Обновлено в 13:53
Авто

Продажи новых автомобилей в России упали в феврале

Напомним, что в январе-2019 годовой рост продаж новых авто составил лишь 0,6%, резко замедлившись с декабрьского подъема на 5,6%. Как отмечает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, «первый раз почти за 2 года продажи в феврале показали хотя и маленькое, но снижение по сравнению с предыдущим годом».
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в Приозерске

Член правления "Газпрома" Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области.
Обновлено в 10:05
Авто

Директор автосалона в Женеве назвал новый Aurus Limousine танком

Директор Международного женевского автосалона Андрэ Хефти назвал новый Aurus Limousine настоящим танком.
Обновлено в 08:29
Авто

В России расширили список попадающих под «налог на роскошь» машин

По новым требованиям министерства, уплата транспортного налога с коэффициентом в 1,5 распространится на автомобили стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей и возрастом не старше одного года.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

Предполагаемых убийц следователя Шишкиной задержали в Петербурге

Обновлено в 10:02
Спорт

Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на чемпионате мира

Российские биатлонисты Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов заняли четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

Минобороны: цены на серийные поставки вертолёта Ми-28НМ согласованы

Министерство обороны РФ и холдинг «Вертолеты России» завершили процесс согласования цен на серийные поставки ударных вертолетов Ми-28НМ, заявил 7 марта журналистам заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
Обновлено в 09:34
Общество

Госдума приняла закон о фейковых новостях

В третьем, окончательном чтении принят закон о наказании за распространение фейковых новостей в интернете.
Обновлено в 03:28
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Лучано Спаллетти
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Тренировал ряд итальянских клубов, в том числе «Рому», с которой добился наибольших успехов. Тренировал петербургский «Зенит», с которым выиграл два чемпионата России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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