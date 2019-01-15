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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
Политика
Медведев рассказал об абсурдности ряда требований к бизнесу
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на примере санитарно-эпидемиологических требований к приготовлению омлета в организациях общепита рассказал об абсурдности ряда закрепленных норм для предпринимателей.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку
Обновлено в 05:16
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Политика
Задержанные украинские моряки отказались давать показания
Задержанные за нарушение границы России украинские моряки отказываются давать показания в суде, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:50
Экономика
В России хотят ввести налог на выезд из страны
Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России.
Обновлено в 06:03
Космос
Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Задержан подозреваемый в поджоге Киево-Печерской Лавры
Руководитель киевской полиции Андрей Крищенко объявил о задержании 24-летнего мужчины без определенного места жительства за поджог здания на территории монастырского комплекса Киево-Печерской лавры.
Обновлено в 05:25
Экономика
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей с детьми
Правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей с детьми, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.
Обновлено в 04:11
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Экономика
Для преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в год
Дефицит годовых доходов всех россиян, чтобы каждому в стране дотянуть до уровня прожиточного минимума, оценивается в 800 млрд рублей, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:36
Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Голикова рассказала о снижении в России уровня бедности
Количество россиян, находящихся за чертой бедности, стало меньше за девять месяцев прошлого года на пол процентных пункта.
Обновлено в 03:03
Политика
Медведев призвал не хоронить криптовалюту
Российский премьер Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме призвал «не хоронить» криптовалюты, несмотря на их резкое падение за прошедший год.
Обновлено в 05:33
Экономика
Правительство разработает новые подходы к оценке бедности
Организаторами форума "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды" выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.
Обновлено в 03:03
Политика
Песков ответил на вопрос, как Путин получает зарплату и пенсию
Президент Владимир Путин получает зарплату и пенсию на карточку банка "Россия".
Обновлено в 02:04
Спорт
Мужской спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге перенесен
Мужская спринтерская гонка, которая должна была состояться в среду в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, перенесена.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Шойгу: на перевооружение ВС России потратят около 1 трлн рублей
Обновлено в 03:58
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
Обновлено вчера в 16:09
Общество
Смертность в России заметно превысила рождаемость
За 11 месяцев 2018 года в России умерло на 200 тысяч человек больше, чем родилось.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Радикалы устроили провокацию у генконсульства России в Одессе
Украинские радикалы, члены ультранационалистических организаций попытались напасть во вторник на здание генконсульства РФ в Одессе.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Московские власти рассказали о семье найденных истощенных девочек
Обновлено в 05:06
Гаджеты
Apple готовит новый iPod Touch и iPhone с USB-C
Блог Mac Otakara рассказал, что Apple работает над новым поколением плеера iPod Touch, а также над iPhone с разъемом USB Type-C.
Обновлено в 04:12
Политика
Британский парламент голосует по Brexit
Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Медведев вслед за Путиным пересел на российский лимузин Aurus
Премьер-министр Дмитрий Медведев вслед за президентом Владимиром Путиным начал использовать лимузин российского производства Aurus, рассказал ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 05:51
Политика
Медведев заявил о непомерных привилегиях доллара США в мире
Американский доллар является ключевой резервной валютой в мире, однако США сами разрушают доверие к своим деньгам.
Обновлено в 06:14
Общество
Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать контент
Роскомнадзор направил Google повторное требование подключиться к системе фильтрации запрещённого контента, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 03:25
Музыка
Гимнастка из США покорила интернет зажигательным выступлением
В интернете набирает популярность видео с выступлением американской гимнастки Кэтэлин Охаши на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Орешкин указал на высокий уровень экономического неравенства в России
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о недопустимо высоком уровне экономического неравенства в стране.
Обновлено в 03:26
Экономика
Сбербанк может лишиться монополии на рынке переводов физлиц
Банк России, Минфин и ФАС выступили с предложением установить равную стоимость внутрибанковских переводов вне зависимости от региона и обязать все банки начать работу в будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод составит 3 рубля.
Обновлено в 02:47
Политика
Единый мусорный оператор появится в России
Президент Владимир Путин 14 января подписал указ о создании компании "Российский экологический оператор", которая стане тединым мусорным оператором в стране и будет курировать систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Обновлено вчера в 20:13