Футбол
«Зенит» поздравил Аршавина с днем рожденияГазета.Ru 04:11
Экс-хавбек питерского "Зенита" Андрей Аршавин 29 мая отмечает 38-й день рождения, сообщает "Советский спорт". Сине-бело-голубые не забыли о празднике известного футболиста и поздравили его.
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Авто
Jeep Grand Cherokee Trackhawk получил гоночную ливрею
Обновлено в 05:44
Политика
Зеленский внес закон об импичменте в Раду
Украинский лидер Владимир Зеленский передал в Раду закон об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Оставленный в автомобиле ребенок погиб в Крыму
В Крыму погиб ребенок, которого оставили в припаркованном автомобиле, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 05:12
Происшествия
«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения
«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Финансы
Внешний фон не дает российскому рынку расти
Утро на российском рынке, скорее всего, начнется в "красном поле", а дальше ситуация будет зависеть в основном от динамики внешних площадок, поскольку дивидендный драйвер российского рынка почти отыгран.
Обновлено в 02:50
Политика
Кравчук рассказал, почему Зеленский вернул Саакашвили гражданство
Ранее стало известно, что Саакашвили вернется в Киев уже 29 мая Возвращение украинского гражданства бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили являлось вопросом "справедливости и достоинства".
Обновлено в 01:05
Здоровье
В России ввели новый порядок контроля за лечением онкобольных
В России появилась новая система помощи онкобольным.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос
Около 80 процентов желудка 16-летней томички занимал ком волос весом в 500 граммов - его успешно удалили врачи городской больницы скорой медицинской помощи №2.
Обновлено в 07:18
Футбол
Президент «Ювентуса» встретился с Сарри в Баку
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли прилетел в Баку, где состоится финальный матч Лиги Европы "Челси" - "Арсенал".
Обновлено в 07:59
Политика
Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.
Обновлено в 07:08
Политика
Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО»
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения
Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Школьница умерла во время ЕГЭ в Чебоксарах
В Чебоксарах во время ЕГЭ по математике умерла школьница, сообщает На-Связи.ru.
Обновлено в 07:48
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале»
Обновлено вчера в 13:44
Энергетика
Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»
Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба».
Обновлено в 05:39
Культура
Написавшая книгу о гонениях геев писательница переврала историю
Американская писательница Наоми Вульф, известная как автор книг «Миф о красоте: Стереотипы против женщин» и «Вагина: Новая история женской сексуальности», написала новое произведение, посвященное гонению сексуальных меньшинств в Великобритании в XIX веке, но допустила грубую фактическую ошибку.
Обновлено в 04:45
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко готовится к свадьбе
Известная по программе "Орел и решка" ведущая Регина Тодоренко выложила на своей странице в Instagram новый пост.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград
Сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, который пострадал во вторник во время операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Пластический хирург показал фото Дарьи Пынзарь до и после операции
Звезда «ДОМа-2» Дарья Пынзарь переживает период реабилитации после пластической операции.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Зеленский нашел повод выйти на связь с Донецком
Как ранее сообщал News Front, восемь украинских боевиков пытались проникнуть натерриторию ДНР с целью осуществления здесь серии диверсий, в том числе и против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Обновлено в 07:41
Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Госдепартамент обвинил Россию в «безрассудной эскалации насилия»
В Госдепартаменте США назвали борьбу с террористическими группировками «безрассудной эскалацией насилия».
Обновлено в 04:39
Общество
Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду
Еще 23 процента (против девяти процентов) стараются меньше тратить денег на одежду и обувь.
Обновлено вчера в 04:36
Футбол
Адвокат жены Глушакова заявил, что игрок может попасть под суд
Адвокат жены российского футболиста Дениса Глушакова Сергей Жорин прокомментировал слухи, согласно которым игрок попросил у московского «Спартака» выплату наличными за расторжение контракт в размере полутора миллионов евро.
Обновлено в 08:20