Футбол

«Зенит» поздравил Аршавина с днем рожденияГазета.Ru 04:11

Экс-хавбек питерского "Зенита" Андрей Аршавин 29 мая отмечает 38-й день рождения, сообщает "Советский спорт". Сине-бело-голубые не забыли о празднике известного футболиста и поздравили его.
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«Зенит» показал 20 лучших голов Аршавина в составе клуба

Чемпионат04:17

«Зенит» поздравил Аршавина с днем рождения

Газета.Ru04:11

20 лучших голов Андрея Аршавина в составе «Зенита». Видео

Спорт-Экспресс03:43

«С днем рождения, легенда!» «Зенит» поздравил Аршавина с 38-летием

Sportbox.RU03:55

«Арсенал» в день финала Лиги Европы поздравил Аршавина с днем рождения

Советский спорт02:53

«С днем рождения, легенда!» «Зенит» поздравил Аршавина с 38-летием

Матч ТВ03:55

«Зенит-ТВ» выбрал 20 лучших голов Аршавина за клуб

Sport24.ru03:42
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Авто

Jeep Grand Cherokee Trackhawk получил гоночную ливрею

Обновлено в 05:44
Политика

Зеленский внес закон об импичменте в Раду

Украинский лидер Владимир Зеленский передал в Раду закон об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Оставленный в автомобиле ребенок погиб в Крыму

В Крыму погиб ребенок, которого оставили в припаркованном автомобиле, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета и выломали дверь

Обновлено в 08:07
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Финансы

Внешний фон не дает российскому рынку расти

Утро на российском рынке, скорее всего, начнется в "красном поле", а дальше ситуация будет зависеть в основном от динамики внешних площадок, поскольку дивидендный драйвер российского рынка почти отыгран.
Обновлено в 02:50
Политика

Кравчук рассказал, почему Зеленский вернул Саакашвили гражданство

Ранее стало известно, что Саакашвили вернется в Киев уже 29 мая Возвращение украинского гражданства бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили являлось вопросом "справедливости и достоинства".
Обновлено в 01:05
Здоровье

В России ввели новый порядок контроля за лечением онкобольных

В России появилась новая система помощи онкобольным.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Около 80 процентов желудка 16-летней томички занимал ком волос весом в 500 граммов - его успешно удалили врачи городской больницы скорой медицинской помощи №2.
Обновлено в 07:18
Футбол

Президент «Ювентуса» встретился с Сарри в Баку

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли прилетел в Баку, где состоится финальный матч Лиги Европы "Челси" - "Арсенал".
Обновлено в 07:59
Политика

Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.
Обновлено в 07:08
Политика

Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения

Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Школьница умерла во время ЕГЭ в Чебоксарах

В Чебоксарах во время ЕГЭ по математике умерла школьница, сообщает На-Связи.ru.
Обновлено в 07:48
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Культура

Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале»

Обновлено вчера в 13:44
Энергетика

Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»

Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба».
Обновлено в 05:39
Культура

Написавшая книгу о гонениях геев писательница переврала историю

Американская писательница Наоми Вульф, известная как автор книг «Миф о красоте: Стереотипы против женщин» и «Вагина: Новая история женской сексуальности», написала новое произведение, посвященное гонению сексуальных меньшинств в Великобритании в XIX веке, но допустила грубую фактическую ошибку.
Обновлено в 04:45
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко готовится к свадьбе

Известная по программе "Орел и решка" ведущая Регина Тодоренко выложила на своей странице в Instagram новый пост.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград

Сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, который пострадал во вторник во время операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Пластический хирург показал фото Дарьи Пынзарь до и после операции

Звезда «ДОМа-2» Дарья Пынзарь переживает период реабилитации после пластической операции.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Общество

Незамужние женщины признаны самой счастливой категорией общества

Обновлено в 04:15
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Зеленский нашел повод выйти на связь с Донецком

Как ранее сообщал News Front, восемь украинских боевиков пытались проникнуть натерриторию ДНР с целью осуществления здесь серии диверсий, в том числе и против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Обновлено в 07:41
Политика

Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Госдепартамент обвинил Россию в «безрассудной эскалации насилия»

В Госдепартаменте США назвали борьбу с террористическими группировками «безрассудной эскалацией насилия».
Обновлено в 04:39
Общество

Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду

Еще 23 процента (против девяти процентов) стараются меньше тратить денег на одежду и обувь.
Обновлено вчера в 04:36
Футбол

Адвокат жены Глушакова заявил, что игрок может попасть под суд

Адвокат жены российского футболиста Дениса Глушакова Сергей Жорин прокомментировал слухи, согласно которым игрок попросил у московского «Спартака» выплату наличными за расторжение контракт в размере полутора миллионов евро.
Обновлено в 08:20
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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