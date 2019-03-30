Футбол
«Зенит» поздравил Анатолия Тимощука с 40-летиемФорпост Северо-Запад 08:08
В субботу, 30 марта, петербургский «Зенит» поздравил Анатолия Тимощука с юбилеем. Ассистенту главного тренера команды исполнилось 40 лет. «Мы благодарим вас за неоценимый вклад в историю побед "Зенита" и желаем новых успехов в качестве тренера», - говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Происшествия
В Москве загорелся «Олимпийский»
Обновлено в 12:09
Культура
YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя
Популярный видеохостинг YouTube 28 марта заблокировал новые выпуски «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни» Леонида Парфенова.
Обновлено в 12:26
Политика
Путин подписал указ о призыве в армию
По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Третьяковке сработала сигнализация
Обновлено в 12:25
Общество
В Госдуме оценили флешмоб учителей с фото в купальниках
Заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко в интервью радиостанции "Говорит Москва" прокомментировала флешмоб российских учителей, публикующих фотографии в купальниках.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе арестован на два месяца
Дорогомиловский суд Москвы вынес определение об аресте уроженца Чечни Муслима Джамбекова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Нальчике на кондитерской фабрике вспыхнул пожар
Обновлено в 11:15
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Обновлено в 08:26
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: «Завтра дадим бой „Феррари“»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занявший третью позицию по итогам квалификации к Гран-при Бахрейна, отметил прогресс команды и поздравил гонщика «Феррари» Шарля Леклера с дебютным поулом.
Обновлено в 12:32
Футбол
Дортмундская «Боруссия» вырвала победу в матче с «Вольфсбургом»
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Вольфсбругом» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 12:24
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Политика
МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины»
Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.
Обновлено в 10:28
Религия
Папа Римский Франциск продолжит в Марокко межрелигиозный диалог
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Музыка
В Германии возмущены клипом к новой песне группы Rammstein
«Если видео должно было улучшить продажи нового альбома, то я считаю это безвкусной эксплуатацией свободы творчества», - приводит слова Феликса Кляйна немецкая газета Bild.
Обновлено 28 марта в 19:56
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено в 11:27
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Финансы
Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте
Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
Обновлено в 09:09
Футбол
Гол Комличенко помог «Младе» обыграть «Спарту»
В чемпионате Чехии "Млада Болеслав" обыграла пражскую "Спарту", идущую на третьем месте, со счетом 2:1. Первый мяч в игре забил Николай Комличенко, он же ассистировал партнеру, забившему победный мяч.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой нанял для борьбы с обвинителями Катю Гордон
Скандал вокруг скончавшейся 16 марта на 39-м году жизни российской актрисы и певицы Юлии Началовой упорно не желает стихать.
Обновлено в 10:17
Политика
МИД прокомментировал «домыслы о военных операциях» в Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безосновательными домыслы о российских военных операциях в Венесуэле, поскольку РФ четко обозначила цель прибытия в Боливарианскую республику своих военных специалистов.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности
Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Австралия направит дополнительно более $400 млн на укрепление национальной безопасности
Как сообщается в заявлении министра внутренних дел Питера Даттона, опубликованном в субботу на сайте главы ведомства, в бюджете государства на 2019-2020 год дополнительно предусмотрены 570 млн австралийских долларов ($404,1 млн) на укрепление национальной безопасности.
Обновлено в 08:31
Общество
30 марта в Москве стало самым теплым днем с начала года
Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ в субботу днем повышалась до 8,4 градуса, что стало максимальным значением с начала 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в Метеобюро Москвы и Подмосковья.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Политика
Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко
Обновлено вчера в 13:22