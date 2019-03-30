Футбол

«Зенит» поздравил Анатолия Тимощука с 40-летиемФорпост Северо-Запад 08:08

В субботу, 30 марта, петербургский «Зенит» поздравил Анатолия Тимощука с юбилеем. Ассистенту главного тренера команды исполнилось 40 лет. «Мы благодарим вас за неоценимый вклад в историю побед "Зенита" и желаем новых успехов в качестве тренера», - говорится в сообщении.
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Подкат тренера в стену, карты перед чемпионской игрой, недоверие ван Гала. Истории, которые вы могли не знать о Тимощуке

Матч ТВ09:20

«Зенит» поздравил Тимощука с 40-летием

78.ru04:03

«Зенит» поздравил Анатолия Тимощука с днем рождения

Невские Новости05:00

«Зенит» поздравил Тимощука с юбилеем

Нева Спорт04:35

«Зенит» поздравил Тимощука с днём рождения

Чемпионат04:04

«Зенит» поздравил Анатолия Тимощука с 40-летием

Форпост Северо-Запад08:08

«Зенит» поздравил Тимощука с 40-летием

Спорт-Экспресс03:41
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Происшествия

В Москве загорелся «Олимпийский»

Обновлено в 12:09
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YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя

Популярный видеохостинг YouTube 28 марта заблокировал новые выпуски «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни» Леонида Парфенова.
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Путин подписал указ о призыве в армию

По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В Третьяковке сработала сигнализация

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Общество

В Госдуме оценили флешмоб учителей с фото в купальниках

Заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко в интервью радиостанции "Говорит Москва" прокомментировала флешмоб российских учителей, публикующих фотографии в купальниках.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе арестован на два месяца

Дорогомиловский суд Москвы вынес определение об аресте уроженца Чечни Муслима Джамбекова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В Нальчике на кондитерской фабрике вспыхнул пожар

Обновлено в 11:15
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Обновлено в 12:37
Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Обновлено в 08:26
Автоспорт

Льюис Хэмилтон: «Завтра дадим бой „Феррари“»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занявший третью позицию по итогам квалификации к Гран-при Бахрейна, отметил прогресс команды и поздравил гонщика «Феррари» Шарля Леклера с дебютным поулом.
Обновлено в 12:32
Футбол

Дортмундская «Боруссия» вырвала победу в матче с «Вольфсбургом»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Вольфсбругом» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Московский суд арестовал няню, подозреваемую в истязании двойняшек

Обновлено в 12:36
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Политика

МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины»

Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.
Обновлено в 10:28
Религия

Папа Римский Франциск продолжит в Марокко межрелигиозный диалог

Обновлено вчера в 17:05
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Музыка

В Германии возмущены клипом к новой песне группы Rammstein

«Если видео должно было улучшить продажи нового альбома, то я считаю это безвкусной эксплуатацией свободы творчества», - приводит слова Феликса Кляйна немецкая газета Bild.
Обновлено 28 марта в 19:56
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Обновлено в 11:27
Происшествия

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Финансы

Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте

Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
Обновлено в 09:09
Футбол

Гол Комличенко помог «Младе» обыграть «Спарту»

В чемпионате Чехии "Млада Болеслав" обыграла пражскую "Спарту", идущую на третьем месте, со счетом 2:1. Первый мяч в игре забил Николай Комличенко, он же ассистировал партнеру, забившему победный мяч.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой нанял для борьбы с обвинителями Катю Гордон

Скандал вокруг скончавшейся 16 марта на 39-м году жизни российской актрисы и певицы Юлии Началовой упорно не желает стихать.
Обновлено в 10:17
Политика

МИД прокомментировал «домыслы о военных операциях» в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безосновательными домыслы о российских военных операциях в Венесуэле, поскольку РФ четко обозначила цель прибытия в Боливарианскую республику своих военных специалистов.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности

Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

Австралия направит дополнительно более $400 млн на укрепление национальной безопасности

Как сообщается в заявлении министра внутренних дел Питера Даттона, опубликованном в субботу на сайте главы ведомства, в бюджете государства на 2019-2020 год дополнительно предусмотрены 570 млн австралийских долларов ($404,1 млн) на укрепление национальной безопасности.
Обновлено в 08:31
Общество

В Бресте на поверхность подняли останки более тысячи узников гетто

Обновлено в 09:38
Общество

30 марта в Москве стало самым теплым днем с начала года

Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ в субботу днем повышалась до 8,4 градуса, что стало максимальным значением с начала 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в Метеобюро Москвы и Подмосковья.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
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Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко

Обновлено вчера в 13:22
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Анатолий Тимощук
Украинский футболист
Украинский футболист, игравший на позиции опорного полузащитника. Ныне - ассистент главного тренера в клубе «Зенит» (Санкт-Петербург). Экс-капитан сборной Украины, сыграл за национальную команду 144 матча. При необходимости мог играть на любой позиции в защите.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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