Футбол

«Зенит» поздравил Анатолия Тимощука с 40-летиемФорпост Северо-Запад 08:08

В субботу, 30 марта, петербургский «Зенит» поздравил Анатолия Тимощука с юбилеем. Ассистенту главного тренера команды исполнилось 40 лет. «Мы благодарим вас за неоценимый вклад в историю побед "Зенита" и желаем новых успехов в качестве тренера», - говорится в сообщении.
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Подкат тренера в стену, карты перед чемпионской игрой, недоверие ван Гала. Истории, которые вы могли не знать о Тимощуке

Матч ТВ09:20

«Зенит» поздравил Тимощука с 40-летием

78.ru04:03

«Зенит» поздравил Анатолия Тимощука с днем рождения

Невские Новости05:00

«Зенит» поздравил Тимощука с юбилеем

Нева Спорт04:35

«Зенит» поздравил Тимощука с днём рождения

Чемпионат04:04

«Зенит» поздравил Анатолия Тимощука с 40-летием

Форпост Северо-Запад08:08

«Зенит» поздравил Тимощука с 40-летием

Спорт-Экспресс03:41
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Политика

Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе

Как отмечается, этот комментарий последовал вслед за высылкой российской журналистки Маргариты Бондарь.
Обновлено в 08:48
Экономика

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Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
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Стоимость iPhone X в России резко снизилась

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества бывшей супруге Матильде Мозговой.
Обновлено в 06:59
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
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Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
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Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Политика

Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Авто

Загрузка производства автомобилей в России составляет около 40%

Степень загрузки российских автомобильных заводов составляет около 40%, заявил замглавы Минпромторга Александр Морозов.
Обновлено в 05:38
Происшествия

На машину актера сериала «Бригада» упал сосед

Сегодня утром на автомобиль актера Виктора Супруна, припаркованный на улице Новаторов российской столицы, с высоты упал сосед.
Обновлено в 08:33
Политика

Бывшего вице-президента США Джозефа Байдена обвинили в домогательствах

Экс-член ассамблеи американского штата Невада Люси Флорес рассказала, что демократ Джозеф Байден, ранее заявивший о своем намерении принимать участие в борьбе за пост главы государства, поцеловал ее без согласия.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии

Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Футбол

Динамо — Локомотив 0:1

Обновлено в 08:54
Происшествия

В Афганистане при минометном обстреле погибли четыре школьника

Обновлено в 07:04
Общество

Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ

Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Политика

В Словакии стартовал второй тур президентских выборов

В Словакии дан старт голосованию во втором туре выборов президента страны.
Обновлено в 02:34
Политика

Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату

Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

В Тверской области из воинской части сбежал солдат с автоматом

Служивший по контракту солдат 1991 года рождения, помимо автомата Калашникова, взял с собой каску, бронежилет, более сотни патронов и штык-нож.
Обновлено вчера в 02:40
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

ДНР: ВСУ привели группировку в Донбассе в высшую степень боеготовности

Командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" в Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль приказал усилить разведку и привести подразделения в состояние высшей боеготовности, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на спикера управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.
Обновлено в 08:16
Экономика

Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей

Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Общество

Проживший 111 лет британец раскрыл секрет долголетия

Обновлено в 08:38
Путешествия

Больше не «Баунти». Пляжи известного курорта Гоа залило мазутом

Искупаться в «черном золоте» могут теперь туристы в Гоа. Райские пляжи известного индийского курорта окрасились в черный цвет из-за мазута.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Совладелец «Зимней вишни» оказался крупнейшим инвестором Кузбасса

Обновлено в 06:06
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома

По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова.
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Власти Москвы решают, как продлить «синюю» ветку метро

Власти Москвы в течение полугода планируют определиться, каким образом будет продлена Арбатско-Покровская линия метро до Гольяново, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 04:14
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1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар

Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
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Анатолий Тимощук
Украинский футболист
Украинский футболист, игравший на позиции опорного полузащитника. Ныне - ассистент главного тренера в клубе «Зенит» (Санкт-Петербург). Экс-капитан сборной Украины, сыграл за национальную команду 144 матча. При необходимости мог играть на любой позиции в защите.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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