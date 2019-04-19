«Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста МевлиRT на русском 06:19

Словенский защитник Миха Мевля перешёл в «Ростов» в феврале на правах аренды. Ранее в «Зените» опровергли информацию о переговорах с футболистом «Реала».

«Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста Мевли

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