Футбол
«Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста МевлиRT на русском 06:19
Словенский защитник Миха Мевля перешёл в «Ростов» в феврале на правах аренды. Ранее в «Зените» опровергли информацию о переговорах с футболистом «Реала».
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Происшествия
Депутата Рады облили фекалиями в Одессе
Депутата Верховной рады Мустафу Найема облили фекалиями из ведра в Одессе. Об этом сообщает Украинская служба информации.
Обновлено в 06:36
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей об осложнении поездок по выходным
Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупреждает, что из-за хорошей погоды поток автомобилей, следующих в область из Москвы вечером в пятницу, резко увеличится.
Обновлено в 06:04
Политика
Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Наука
Медики выяснили основную причину старения
Обновлено в 02:11
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Наука
В США начались испытания CRISPR для терапии и лечения рака
Навали очередные испытания CRISPR для лечения рака, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Джейсон Момоа сбрил бороду, которую растил 7 лет
Брутальный актер в последний раз брился, как сам признался, в 2012 году.
Обновлено в 02:43
Авто
Renault сертифицировал Arkana для России
Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Полицейский устроил стрельбу в центре Москвы
Как уточняется, в свободное от службы время полицейский устроил стрельбу из служебного травматического пистолета в центре столицы на улице Марксистская.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Русские международные частушки
Действо, которому предшествовала обычная процессия по красной дорожке, вышло довольно сдержанным и по продолжительности, и по торжественности, а наряду с официальными речами со сцены звучали частушки.
Обновлено вчера в 15:22
Авто
В Сети появились рендеры Ford Escape Raptor
Хотелось бы, чтобы под капотом Ford Escape Raptor появился 2,3-литровый двигатель EcoBoost с турбонаддувом от нового Focus ST. Мотор выдает 276 л.с. мощности и 420 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 08:54
Экономика
При реализации ФЦП «Юг России» выявили хищения более 2 млрд рублей
Федеральная целевая программа «Юг России» на 2014-2020 годы была утверждена в декабре 2013-го.
Обновлено в 07:09
Футбол
Кокорина и Мамаева доставили на очередное заседание в суд
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Пресненский суд Москвы, где состоится очередное слушание по их делу.
Обновлено 17 апреля в 06:18
Происшествия
В Севастополе обрушилась парковка с машинами
В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Происшествия
ЕСПЧ потребовал перевести обвиняемого в госизмене ученого в больницу
Европейский суд по правам человека потребовал от России обеспечить перевод обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева из СИЗО в больницу.
Обновлено в 05:18
Авто
Toyota показала новый Toyota ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Хоккей
Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Игры
В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6
Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Интернет
Instagram может скрыть под постом количество лайков
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Пожар на крыше пятиэтажки в Канске попал на видео
В Канске Красноярского края в одной из пятиэтажек произошел пожар. Загорелась крыша дома в микрорайоне Северный.
Обновлено в 01:37
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался во время учений
На большом десантном корабле (БДК) "Цезарь Куников" после проведения учений в море возникла неисправность с рулевым устройством, из-за чего он был отбуксирован в пункт базирования в Крыму.
Обновлено в 06:42