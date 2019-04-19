Футбол

«Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста МевлиRT на русском 06:19

Словенский защитник Миха Мевля перешёл в «Ростов» в феврале на правах аренды. Ранее в «Зените» опровергли информацию о переговорах с футболистом «Реала».
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«Ростов» сделал заявление о долгах за аренду Мевли

Матч ТВ06:52

«Ростов»: задолженность по трансферу Мевли перед «Зенитом» полностью погашена

Чемпионат06:32

«Ростов» утверждает, что задолженность перед «Зенитом» по аренде футболиста Мевли погашена

ТАСС07:03

«Ростов» погасил задолженность перед «Зенитом» за переход Мевли

Sport24.ru06:20

Источник: «Зенит» требует для «Ростова» запрета на регистрацию новых игроков

Спорт-Экспресс04:31

«Зенит» подал заявление на «Ростов» в палату по разрешению споров

Sport.ru06:43

ФК «Зенит» потребовал запретить «Ростову» регистрировать новых игроков

Donnews.ru05:42
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Происшествия

Депутата Рады облили фекалиями в Одессе

Депутата Верховной рады Мустафу Найема облили фекалиями из ведра в Одессе. Об этом сообщает Украинская служба информации.
Обновлено в 06:36
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей об осложнении поездок по выходным

Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупреждает, что из-за хорошей погоды поток автомобилей, следующих в область из Москвы вечером в пятницу, резко увеличится.
Обновлено в 06:04
Политика

Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Наука

Медики выяснили основную причину старения

Обновлено в 02:11
Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Наука

В США начались испытания CRISPR для терапии и лечения рака

Навали очередные испытания CRISPR для лечения рака, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес

Джейсон Момоа сбрил бороду, которую растил 7 лет

Брутальный актер в последний раз брился, как сам признался, в 2012 году.
Обновлено в 02:43
Авто

Renault сертифицировал Arkana для России

Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Полицейский устроил стрельбу в центре Москвы

Как уточняется, в свободное от службы время полицейский устроил стрельбу из служебного травматического пистолета в центре столицы на улице Марксистская.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Русские международные частушки

Действо, которому предшествовала обычная процессия по красной дорожке, вышло довольно сдержанным и по продолжительности, и по торжественности, а наряду с официальными речами со сцены звучали частушки.
Обновлено вчера в 15:22
Авто

В Сети появились рендеры Ford Escape Raptor

Хотелось бы, чтобы под капотом Ford Escape Raptor появился 2,3-литровый двигатель EcoBoost с турбонаддувом от нового Focus ST. Мотор выдает 276 л.с. мощности и 420 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 08:54
Экономика

При реализации ФЦП «Юг России» выявили хищения более 2 млрд рублей

Федеральная целевая программа «Юг России» на 2014-2020 годы была утверждена в декабре 2013-го.
Обновлено в 07:09
Футбол

Кокорина и Мамаева доставили на очередное заседание в суд

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Пресненский суд Москвы, где состоится очередное слушание по их делу.
Обновлено 17 апреля в 06:18
Происшествия

В Севастополе обрушилась парковка с машинами

В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Происшествия

ЕСПЧ потребовал перевести обвиняемого в госизмене ученого в больницу

Европейский суд по правам человека потребовал от России обеспечить перевод обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева из СИЗО в больницу.
Обновлено в 05:18
Авто

Toyota показала новый Toyota ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Хоккей

Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Секретность места встречи Путина и Ким Чен Ына объяснили в Кремле

Обновлено в 05:44
Игры

В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6

Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Интернет

Instagram может скрыть под постом количество лайков

Обновлено в 05:17
Происшествия

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»

Обновлено в 05:38
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Пожар на крыше пятиэтажки в Канске попал на видео

В Канске Красноярского края в одной из пятиэтажек произошел пожар. Загорелась крыша дома в микрорайоне Северный.
Обновлено в 01:37
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Политика

Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался во время учений

На большом десантном корабле (БДК) "Цезарь Куников" после проведения учений в море возникла неисправность с рулевым устройством, из-за чего он был отбуксирован в пункт базирования в Крыму.
Обновлено в 06:42
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Миха Мевля
Словенский футболист
Словенский футболист, защитник клуба «Зенит», выступающий на правах аренды за футбольный клуб «Ростов», и национальной сборной Словении.
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