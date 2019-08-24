Футбол

«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Уфе»Газета.Ru 11:31

Уфа — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
26′
35′
Магомед Оздоев
46′
Александр Ерохин
Даниил Фомин
53′
Каталин Карп
53′
63′
Александр Ерохин
Далер Кузяев
Данила Емельянов
Оливье Тилль
66′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
Алексей Сутормин
Александр Беленов
76′
Даниил Фомин
79′
83′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
Джемал Табидзе
Павел Аликин
85′
88′
Бранислав Иванович
90′+1′
Ярослав Ракицкий
"Зенит" с минимальным счетом уступил "Уфе" в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Единственный гол встречи на 79 минуте игры забил полузащитник башкирского клуба Даниил Фомин.
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