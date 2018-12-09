Футбол

«Зенит» потерпел первое домашнее поражение в сезоне, уступив «Рубину»
РИА Новости
13:03

Зенит — Рубин
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
8′
Егор Сорокин
Эрнани
18′
Олег Шатов
28′
29′
Хорен Байрамян
39′
Игорь Калинин
Луиш Нету
49′
50′
Егор Сорокин
Леандро Паредес
55′
Роберт Мак
Антон Заболотный
55′
Леандро Паредес
59′
61′
Артур Сагитов
63′
Раиль Абдуллин
Данил Степанов
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
65′
78′
Филип Уремович
84′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Клаудио Маркизио
85′
90′+4′
Владимир Гранат
Футболисты казанского "Рубина" на выезде обыграли петербургский "Зенит" в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей дважды отличился Егор Сорокин, забивший на 8-й и 50-й минутах.
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