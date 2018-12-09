Футболисты казанского "Рубина" на выезде обыграли петербургский "Зенит" в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей дважды отличился Егор Сорокин, забивший на 8-й и 50-й минутах.

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