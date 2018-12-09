Футболисты санкт-петербургского «Зенита» проиграли казанскому «Рубину» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Футбол Футбол «Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" завоевал Кубок Либертадорес, одолев "Боку Хуниорс" в финальном матче турнира, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол «Милан» не сумел обыграть «Торино» в 15-м туре Серии А "Милан" и "Торино" сыграли вничью в матче 15-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на "Сан-Сиро" в Милане, завершилась со счётом 0:0.

Футбол Футбол «Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано» "Бетис" обыграл "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании - 2:0.

Футбол Футбол Газинский провел 200-й матч за «Краснодар» Матч 17-го тура РПЛ "Краснодар" - "Уфа" (1:1) стал 200-м для полузащитника Юрия Газинского в составе "быков".

Футбол Футбол «Спартак» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы с «Вильярреалом» Московский "Спартак" прибыл в Испании, где сыграет против "Вильярреала" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Хавбек «Челси» Азар назвал «Манчестер Сити» лучшей командой страны Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар прокомментировал матч против "Манчестер Сити" в рамках 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает "Советский спорт".

Футбол Футбол Тренер «Краснодара»: Ари не сыграет с «Севильей», для него год окончен Старший тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев сообщил, что для нападающего команды Ари год окончен.

Футбол Футбол «Ньюкасл» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 1:2 Счет в матче открыл нападающий «волков» Диого Жота на 17-й минуте.

Футбол Футбол «Лилль» спасся от поражения в матче с «Реймсом» В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своём поле сыграл вничью с «Реймсом» со счётом 1:1. Счет в матче был открыт гостями — гол забил Реми Уден на 64-й минуте.

Футбол Футбол Вечно опаздывающий форвард «Барселоны» снова проспал тренировку

Футбол Футбол Футболист ЦСКА пообещал умереть на поле Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал домашнюю победу в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем» (2:1), а также поделился ожиданиями от встречи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Футбол Футбол Семака попросили поклясться, что Дзюба травмирован. Вот что он ответил Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после поражения в матче 17-го тура премьер-лиги от "Рубина" (1:2) подчеркнул, что у нападающего Артема Дзюбы повреждение, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.