Футбол
«Зенит» потерпел первое домашнее поражение в сезоне, уступив «Рубину»
«Зенит» потерпел первое домашнее поражение в сезоне, уступив «Рубину»РИА Новости13:03
|8′
Егор Сорокин
Эрнани
|18′
Олег Шатов
|28′
|29′
Хорен Байрамян
|39′
Игорь Калинин
Луиш Нету
|49′
|50′
Егор Сорокин
Леандро Паредес
|55′
Роберт Мак
Антон Заболотный
|55′
Леандро Паредес
|59′
|61′
Артур Сагитов
|63′
Раиль Абдуллин
Данил Степанов
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
|65′
|78′
Филип Уремович
|84′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Клаудио Маркизио
|85′
|90′+4′
Владимир Гранат
Зенит
Расстановка 3‑5‑2
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
13
Нету
14
Кузяев
33
Эрнани
5
Паредес
10
Маркизио
29
Заболотный
11
Дриусси
17
Шатов
21
Бабурин
69
Степанов
5
Уремович
44
Навас
80
Сорокин
2 ×
12
Калинин
88
Камболов
18
Могилевец
14
Гранат
19
Байрамян
11
Бухаров
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Футболисты казанского "Рубина" на выезде обыграли петербургский "Зенит" в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей дважды отличился Егор Сорокин, забивший на 8-й и 50-й минутах.
РИА Новости13:03
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