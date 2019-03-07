Футбол

«Зенит» поспорит с «Вильярреалом» за выход в четвертьфинал Лиги ЕвропыРИА Новости вчера в 16:11

Зенит — Вильярреал
1 – 1
Перерыв
Лига Европы, 1/8 Финала
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
14′
Жауме Коста
33′
Висенте Иборра
Сердар Азмун
35′
Вильмар Барриос
38′
Футболисты петербургского "Зенита" проведут первый матч 1/8 финала Лиги Европы с испанским "Вильярреалом". Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове в четверг, 7 марта.
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