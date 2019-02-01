Футбол

«Зенит» поприветствовал нового игрока Вильмара БарриосаКП - Санкт-Петербург 02:26

Колумбийский полузащитник Вилмар Барриос перешел к «сине-бело-голубым» из команды «Боки Хуниорс». Контракт рассчитан на 4,5 года. Футболист уже прибыл в расположение команды, познакомился со всеми спортсменами и даже провел первую тренировку, сообщается на сайте клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» поприветствовал нового игрока Вильмара Барриоса

КП - Санкт-Петербург02:26

Вильмар Барриос: нужно плотно работать, чтобы завоевать место в «Зените»

Вести.Ruвчера в 20:51

Барриос: советовался с Лаборде, он говорил только хорошее о «Зените»

Чемпионатвчера в 15:11

Вилмар Барриос: «Очень рад и горд тому, что нахожусь в таком великом клубе, как „Зенит“»

Матч ТВвчера в 15:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Армия и оружие

У берегов Турции найден «Потерянный флот Гитлера»

Обновлено в 03:11
Общество

Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов

Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на советском Центральном телевидении, умер 1 февраля на 82-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой

Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
Обновлено вчера в 19:14
Авто

Российские продажи Bentley выросли на 27%

Обновлено в 02:00
Общество

В технополисе «Москва» разработали эффективную защиту для музеев

Москва является лидером в области разработки передовых решений и их внедрения в производимую продукцию.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Российскую актрису Ирину Усок задержали в США

Известную российскую актрису Ирину Усок в США задержали за препятствование биологическому отцу опеке над дочерью, сообщило генконсульство России в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Основатель томского театра кукол «2+ку» погиб при пожаре

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

В Кабо-Верде задержаны одиннадцать российских моряков

Одиннадцать российских моряков задержаны властями Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков.
Обновлено вчера в 12:33
Авто

BMW раскрыл экономичную версию гибридного седана 7-Series

Компания BMW представила гибридную модификацию обновленного седана 7-Series.
Обновлено вчера в 14:13
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами

Корабли ВМФ России получили станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин".
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

В результате ДТП в Югре погибли четыре человека

В результатет ДТП погибли четыре человека.
Обновлено в 01:48
Общество

Песня «Морской шум» стала самой популярной на «Яндекс.Музыке»

Аналитики выяснили, какие песни чаще других пользователи сервиса слушали на повторе за 12 месяцев.
Обновлено вчера в 23:47
Футбол

«Зенит» включил Азмуна, Барриоса, Ракицкого и Кокорина в заявку на ЛЕ

Петербургский «Зенит» включил новичков команды Сердара Азмуна, Вильмара Барриоса и Ярослава Ракицкого в заявку для участия в плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 01:19
Общество

Володин направил на благотворительность почти 39 миллионов рублей

Обновлено в 02:55
Транспорт

В «Шереметьево» временно изменили схему доставки трансферного багажа

Работа автоматической системы перемещения багажа временно приостановлена с 4 февраля по 4 марта на время модернизации инфраструктуры аэропорта.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Экс-мэра Тулы Алису Толкачеву арестовали на Кипре

Полиция Кипра задержала и арестовала экс-мэра Тулы Алису Толкачеву, которая находилась в международном розыске, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии

В сети интернет появилось видео момента прорыва дамбы в Бразилии, в результате чего погибли по меньшей мере 115 человек.
Обновлено в 01:04
Авто

Автозавод Haval готовится к серийному производству

Как пишут 1 февраля «Известия», серийное производство Haval F7 запустят в РФ в апреле-мае.
Обновлено вчера в 07:27
Армия и оружие

Иран представил новую крылатую ракету дальнего действия

Вооруженные силы Ирана представили в субботу новую крылатую ракету дальнего радиуса действия "Ховейзе", сообщает телеканал Press TV.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Работа аэропорта в Симферополе нарушена из-за сильного тумана

Четыре авиарейса задерживаются на прилёт в международный аэропорт Симферополя. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Российские пограничники задержали японское судно

Японское рыболовецкое судно задержано в Японском море российскими пограничниками, 2 февраля сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 01:14
Авто

Toyota выпустит новую Supra с заводским тюнингом

Ранее был представлен первый тюнинг-пакет для Toyota Supra, который сделали в ателье Prior Design.
Обновлено вчера в 10:09
Кино

В Сети появился трейлер нового «Форсажа»

В Сети появился трейлер новой части блокбастера "Форсаж", видео опубликовано компанией Universal Pictures в YouTube.
Обновлено вчера в 19:22
Авто

Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России

Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».
Обновлено вчера в 06:25
Наука

Ученые раскрыли рецепт идеального кофе

Обновлено вчера в 23:02
Гаджеты

Samsung случайно показала смартфон со складным экраном

Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

В Сети появилось видео неудачной посадки самолета в Магадане

Самолет авиакомпании "S7 Airlines" не смог приземлиться в аэропорту Магадана из-за сильного ветра.
Обновлено в 03:00
Гаджеты

Раскрыт способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки

Хакер из LimitedResults рассказал об уязвимости «умных» лампочек, которая позволяет узнать данные для подключения к Wi-Fi.
Обновлено вчера в 18:51
Хоккей

Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 01:20
Технологии

Хакеры выложили в интернет данные не менее 2 млрд человек

Хакеры выложили в сеть Интернет практически 2,2 млрд похищенных неповторимых логинов и паролей пользователей.
Обновлено в 01:18
ещё по теме
Вильмар Барриос
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, полузащитник клуба «Бока Хуниорс» и сборной Колумбии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное