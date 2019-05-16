«Реал» стал самым дорогим футбольным брендом, «Зенит» остался в топ-50РИА Новости 10:48

Замыкает тройку самых дорогих футбольных брендов испанская "Барселона" (1,393 млрд). Бренд российского "Зенита" поднялся в рейтинге на три позиции и теперь занимает 46-е место. Стоимость бренда клуба из Санкт-Петербурга не указывается.

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«Реал» стал самым дорогим футбольным брендом, «Зенит» остался в топ-50

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