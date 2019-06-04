Футбол

«Зенит» попал в двадцатку лучших клубов рейтинга УЕФАТелеканал Санкт-Петербург 01:40

Рейтинг команд опубликован на сайте футбольной ассоциации. Сине-бело-голубые заняли в списке из 450 команд 19-е место.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» остался в двадцатке лучших футбольных команд Европы

RT на русском05:04

В обновленном рейтинге УЕФА «Зенит» отстает от «Ливерпуля» на 8 позиций

Нева Спорт00:55

«Реал» возглавляет рейтинг УЕФА по итогам сезона, «Ливерпуль» – 11-й, «Зенит» – 19-й

Sports.ruвчера в 17:36

«Зенит» входит в двадцатку лучших команд рейтинга УЕФА

Радио Зенит02:35

«Реал» продолжает лидировать в клубном рейтинге УЕФА, «Ливерпуль» на 11-м месте, «Зенит» — 19-й

Sport24.ruвчера в 21:36

«Реал» продолжает лидировать в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА, «Ливерпуль» поднялся на 11-е место

Спорт-Экспрессвчера в 16:55

«Реал» сохранил лидерство в клубном рейтинге УЕФА, «Зенит» – 19-й, «Спартак» – 89-й

Советский спорт00:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Кино

Тор из «Мстителей» временно уходит из кино

Обновлено в 06:00
Общество

Умерла супруга президента Израиля

Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Происшествия

На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка

"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Сирийская армия успешно возобновила наступление

Обновлено вчера в 08:23
Авто

«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия

Противник храма в Екатеринбурге стал фигурантом уголовного дела

Обновлено в 04:00
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

Обновлено в 02:19
Происшествия

В Подмосковье убили директора торгового центра

В поселке Поварово Солнечногорского района Московской области сегодня, 4 июня, был застрелен директор местного торгового центра «Все» 60-летний Николай Леонов.
Обновлено в 07:58
Здоровье

В Улан-Удэ разбираются в причинах смерти 5-месячной девочки

В правительстве Бурятии состоялась встреча с родителями, чьи дети умерли или их состояние ухудшилось в больницах Накануне в Улан-Удэ в правительстве Бурятии вновь состоялось собрание чиновников и родителей, чьи дети умерли или чьим детям стало хуже в медучреждениях.
Обновлено в 03:24
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Политика

Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»

Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Игры

Стал доступен предзаказ шутера Call of Duty: Modern Warfare

Обновлено в 06:17
Происшествия

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100

Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.
Обновлено в 05:58
Политика

Зеленский прибыл в Брюссель для встречи с лидерами ЕС и НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Брюссель для встречи с представителями НАТО и Евросоюза.
Обновлено в 08:42
Футбол

Экс-тренер «Спартака» Каррера присоединился к киберспортивной лиге

Обновлено в 07:19
Музыка

Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

Обновлено вчера в 17:33
Авто

Названы самые популярные марки подержанных авто в Подмосковье

Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Обновлено в 04:17
Авто

Ford завершил производство автомобилей в Набережных Челнах

Компания Ford Sollers 3 июня завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport.
Обновлено в 05:51
Финансы

Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС

Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Политика

Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал, почему его перестали приглашать в жюри КВН

В начале нулевых Галкин в первый и пока единственный раз занял кресло жюри в КВН, но из-за «не тех» оценок руководство приняло решение больше не приглашать шоумена.
Обновлено в 05:29
Общество

Диетологи разработали новые правила питания для женщин после 40 лет

Обновлено в 03:22
Общество

20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники

90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы

Обновлено в 07:50
Энергетика

Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»

Загрязнение хлороганикой нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос корреспондента РБК.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Общество

Москву ожидает рекордная жара в выходные

Обновлено в 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное