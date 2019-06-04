Футбол

«Зенит» вошёл в топ-20 клубного рейтинга УЕФАREGNUM 03:53

Санкт-петербургский «Зенит» вошёл в первую двадцатку клубного рейтинга УЕФА по итогам сезона 2018/19. Об этом сообщается на сайте УЕФА. «Зенит» набрал в рейтинге 72 очка и занял 19-е место.
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«Реал» продолжает лидировать в клубном рейтинге УЕФА, «Ливерпуль» на 11-м месте, «Зенит» — 19-й

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В обновленном рейтинге УЕФА «Зенит» отстает от «Ливерпуля» на 8 позиций

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«Реал» сохранил лидерство в клубном рейтинге УЕФА, «Зенит» – 19-й, «Спартак» – 89-й

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«Зенит» входит в двадцатку лучших команд рейтинга УЕФА

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«Зенит» остался в двадцатке лучших футбольных команд Европы

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«Реал» продолжает лидировать в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА, «Ливерпуль» поднялся на 11-е место

Спорт-Экспрессвчера в 16:55

«Реал» возглавляет рейтинг УЕФА по итогам сезона, «Ливерпуль» – 11-й, «Зенит» – 19-й

Sports.ruвчера в 17:36
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Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
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Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
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Общество

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Авиакомпания "Победа" удалила из своих официальных сообществ в социальных сетях пост с объяснениями запрета на изменение пассажирами своих мест.
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Космос

У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:26
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
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Транспорт

В Шереметьево пообещали устранить задержки выдачи багажа до июля

Пресс-служба московского аэропорта Шереметьево сообщила, что задержки с выдачей багажа пассажиров будут устранены к концу июня.
Обновлено вчера в 13:59
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Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Обновлено 02 июня в 10:30
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

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Политика

Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»

Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.
Обновлено в 14:00
Политика

Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд

Обновлено в 10:16
Авто

В Сеть просочились подробности о внедорожнике Lada 4x4 нового поколения

Существует множество мнений о том, каким будет новое поколение Lada 4x4.
Обновлено в 12:24
Теннис

Федерер вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Надалем

Обновлено в 13:04
Кино

Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 18:27
Шоу-бизнес

Панайотов просит не говорить о Началовой

«Если бы Юля знала о том, что происходит, она бы просто поржала», — считает близкий друг покойной артистки Александр Панайотов.
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Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки

Американский журнал Forbes подсчитал, что американская певица и актриса Рианна является самой богатой женщиной в мире музыки.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес

Вокруг Пугачевой и ее протеже назревает скандал

В пример журналистка привела неоднозначную победу протеже Аллы Пугачёвой 9-летней россиянки Алисы Голомысовой в песенном конкурсе «Детская новая волна», прошедшего недавно в Крыму.
Обновлено в 02:44
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Происшествия

Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Здоровье

Медики Прикамья требуют прекратить слияние психиатрических больниц

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Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак уволила всю свою команду

Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Технологии

«Лаборатория Касперского» обновила логотип

«Лаборатория Касперского» провела ребрендинг, обновив фирменный логотип компании. В новом варианте теперь не будет слова lab.
Обновлено в 08:32
Энергетика

«Роснефть» ответила на заявление «Транснефти»

Вопрос о возобновлении поставок нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был задан руководителю "Роснефти" акционерами в ходе годового собрания акционеров компании.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес

Наталья Рудова в юности подрабатывала «официанткой-посудомойкой»

Звезда сериала «Татьянин день» объяснила аудитории, что она не родилась с «золотой ложкой во рту», и всего в жизни добились самостоятельно, однако до этого она не брезговала никаким трудом, подрабатывая во времена студенчества «официанткой-посудомойкой».
Обновлено в 10:23
Политика

Климкин заявил, что приглашение России вернуться в ПАСЕ ослабит Европу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Совет Европы может стать слабее и потерять кредит доверия после приглашение России принять участие в июньской сессии ПАСЕ, он также сравнил это решение с изменением наказания "с лишения свободы на условное осуждение".
Обновлено в 11:22
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Футбол

Китайские клубы переманивают Обамеянга высокой зарплатой

Форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг получил выгодное в денежном плане предложение из чемпионата Китая.
Обновлено в 03:55
Футбол

Шакири намерен остаться в «Ливерпуле»

Ранее Джердан Шакири уже становился победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии» (2012/13).
Обновлено в 12:01
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Музыка

Светлана Лобода снялась в постельной сцене в своем новом клипе «Пуля дура»

Светлана Лобода снялась в постельной сцене в своем новом клипе "Пуля дура" В определенный момент герой и героиня остаются наедине.
Обновлено в 12:07
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