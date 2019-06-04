Футбол
«Зенит» попал в двадцатку лучших клубов рейтинга УЕФАТелеканал Санкт-Петербург 01:40
Рейтинг команд опубликован на сайте футбольной ассоциации. Сине-бело-голубые заняли в списке из 450 команд 19-е место.
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«Реал» возглавляет рейтинг УЕФА по итогам сезона, «Ливерпуль» – 11-й, «Зенит» – 19-й
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