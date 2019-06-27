Футбол

«Зенит» получил wild card и впервые сыграет в ЕвролигеСоветский спорт 14:49

Очень рассчитываем на переполненные трибуны на каждом матче и фирменную поддержку наших болельщиков, - прокомментировал получение wild card генеральный директор Зенита Александр Церковный.
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«Зенит» получил «уайлд-кард» на участие в Евролиге

Sport24.ru14:18

«Зенит» получил wild card и впервые сыграет в Евролиге

Советский спорт14:49

Церковный: «Зенит» не будет радикально менять бюджет под Евролигу

РИА Новости14:35

Александр Церковный: «Когда появился реальный шанс на wild card, решили пересмотреть изначальную стратегию»

Sports.ru15:30

«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге

Спорт-Экспресс14:25

Евролига официально подтвердила участие «Зенита» в турнире

Чемпионат14:23

«Зенит» получил wild card для участия в Евролиге

Матч ТВ14:30
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:09, Вашингтон
Политика

Абхазия закрыла границу с Грузией

В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено в 09:40
Общество

Жителя Смоленска оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти

Обновлено в 12:59
Происшествия

Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Пожар на строительном рынке в Волгограде потушили

Пять часов волгоградские спасатели тушили пожар, который вечером 27 июня вспыхнул на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака в Волгограде.
Обновлено в 12:32
Политика

Путин заявил, что в России нет олигархов

Напомним, ранее бизнесмен Алишер Усманов в интервью Наиле Аскер-Заде заявил, что в России остался только один олигарх, но не раскрыл его имени.
Обновлено в 14:41
Происшествия

Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес

Москва простилась с актрисой Аллой Покровской

Сегодня в Московском художественном театре имени А.П. Чехова проводили в последний путь народную артистку РСФСР, профессора и театрального режиссера Аллу Покровскую, которая скончалась 25 июня.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Общество

Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Экономика

ЦБ: падение спроса на рабочую силу может мешать снижению безработицы

Сохранение тенденций падения спроса на рабочую силу и ухудшения экономических настроений работодателей может препятствовать дальнейшему снижению безработицы в стране, говорится в информационно-аналитическом комментарии об экономике ЦБ РФ за май.
Обновлено в 11:24
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Немцова

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую Россию возобновить следствие по убийству оппозиционера Бориса Немцова, передает Интерфакс в четверг.
Обновлено в 12:42
Футбол

«Валенсия» договорилась о покупке Дениса Черышева

Обновлено в 16:00
Происшествия

В Краснодаре возле подъезда нашли новорожденного ребенка

Мальчика нашли 25 июня около 16:00 во дворе жилого дома на улице Ленина.
Обновлено в 10:23
Происшествия

СК возбудил дело о грязной нефти по жалобе «дочки» «Роснефти»

Почему "Роснефть" инициировала уголовное дело В деле о грязной нефти, попавшей в экспортный трубопровод "Дружба" в апреле 2019 года, появились новые пострадавшие.
Обновлено в 11:13
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Обновлено вчера в 10:45
Технологии

«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Наука

Неандертальцы вымерли, потому что не любили общаться с сородичами

Ученые провели анализ ДНК неандертальцев и выяснили, что эта ветвь человечества вела максимально оседлый образ жизни, почти не покидала ареал привычного обитания и редко встречалась с сородичами.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

Российских журналистов обстреляли в Донецке

Обновлено в 15:48
Экономика

Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ

Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 11:01
Экономика

ПФР пересчитал доплаты к пенсиям

Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено в 12:40
Культура

Теодор Курентзис написал прощальное письмо

Обновлено в 08:15
Общество

Умер известный историк Андрей Сахаров

Обновлено в 12:40
Происшествия

Следователи пришли с обысками в салоны автодилера «Рольф»

Сотрудники ФСБ и СК РФ проводят обыски в салонах одного из крупнейших российских автодилеров "Рольф".
Обновлено в 07:52
Происшествия

Российских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено в 07:13
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Политика

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР

В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Авто

В Россию возвращаются автомобили Ravon

Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено вчера в 05:51
Политика

Белый дом отвел на встречу Путина и Трампа в Осаке полтора часа

Администрация президента США отвела полтора часа на встречу Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Осаке, где завтра, 28 июня, стартует саммит лидеров стран «большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 11:54
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