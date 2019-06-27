Очень рассчитываем на переполненные трибуны на каждом матче и фирменную поддержку наших болельщиков, - прокомментировал получение wild card генеральный директор Зенита Александр Церковный.

«Зенит» получил wild card и впервые сыграет в Евролиге

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