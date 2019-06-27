Футбол

«Зенит» получил wild card для участия в ЕвролигеSportbox.RU вчера в 14:30

«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Петербургский клуб впервые выступит на этом турнире.
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Подробнее о событии

У России будет три клуба в Евролиге в новом сезоне. «Зениту» выдали специальное приглашение

Sport24.ru06:30

«Зенит» – в Евролиге. Как так вышло и что его ждет

Спорт-Экспресс05:35

«Зенит» получил wild card и впервые сыграет в Евролиге

Советский спортвчера в 14:49

Самые успешные выступления российских клубов в Евролиге без лицензии А

Sports.ruвчера в 19:01

БК «Зенит» примет участие в Евролиге в сезоне-2019/20

ТАССвчера в 14:42

«Зенит» получил wild card для участия в Евролиге

Матч ТВвчера в 14:30

Евролига официально подтвердила участие «Зенита» в турнире

Чемпионатвчера в 14:23
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:24, Вашингтон
Общество

Прокуратура потребовала убрать латинские буквы с герба Черняховска

Прокурор города Черняховска Калининградской области через суд требует от местной администрации привести герб муниципального образования в соответствие с требованиями закона, а именно, убрать латинские буквы, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Обновлено в 05:33
Происшествия

СК попросил отправить топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

Следственный комитет (СК) России ходатайствовал о заключении главы департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро под домашний арест.
Обновлено в 04:30
Авто

Китайский пикап JAC T6 появится в России в сентябре

Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

National Interest: Литва активно готовится к войне с Россией

Как сообщается в статье National Interest, прежде всего беспокойство у прибалтийской республики вызывают недавняя риторика Кремля, продолжающаяся в последние пять лет модернизация российских вооружённых сил, а также усиление обороноспособности Калининградской области, которая граничит с Литвой на северо-востоке.
Обновлено в 03:18
Общество

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 63-летней давности

Атмосферное давление в столице побило рекорд 1956 года, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 05:15
Политика

Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой

По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Политика

Мэй назвала Путину условия нормализации отношений между РФ и Британией

Обновлено в 06:53
Авто

Стало известно, сколько в России автомобилей в возрасте старше 30 лет

Обновлено в 00:59
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Экономика

Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета

Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
Обновлено в 00:31
Интернет

Число пользователей Apple Music достигло 60 млн

Хотя у Apple Music в США больше слушателей, чем у Spotify, его главный конкурент может похвастаться 100 млн пользователей по всему миру.
Обновлено в 04:54
Политика

Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы

Президент Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.
Обновлено в 04:40
Транспорт

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

Очевидцы публикуют видео с места подтопления участка дороги в районе столичного аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 07:00
Политика

Правительство ограничило госзакупки импортных УЗИ-сканеров

Правительство расширило на 14 позиций список импортных медицинских изделий, для которых установлены ограничения при госзакупках, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:00
Авто

УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре

В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.
Обновлено в 06:13
Общество

Российские авиакомпании могут прекратить полеты за рубеж

«Ведомости» пишут, что в конечном счете Росавиация может остановить полеты самолетов под предлогом не соответствия требованиям летной годности.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Башкирии утонул семилетний мальчик, пасший гусей

Обновлено в 06:25
Происшествия

В США легкий самолет упал на жилой дом

Легкий самолет упал на жилой дом в США, пишет газета New York Post.
Обновлено в 07:06
Политика

Байден предрек распад НАТО при втором сроке Трампа

НАТО распадется в случае переизбрания президента США Дональда Трампа на второй срок.
Обновлено в 00:01
Гаджеты

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super показалась на фото

Что до партнерских вариантов GeForce RTX 20 Super с заводским разгоном и нестандартными системами охлаждения, то их дебют запланирован на 9 июля.
Обновлено вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены

Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Юлия Снигирь снялась топлес в ретро-образе

На фото Юлия облачилась в одежду и обувь в ретро-стиле, но при этом выше пояса осталась полностью обнажена.
Обновлено в 05:47
Политика

Зеленский дал гражданство грузинским наемникам

Обновлено в 06:55
Армия и оружие

В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ

53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Футбол

У Руни есть предложения о тренерской работе

Обновлено в 04:35
Происшествия

Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован

Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 06:23
Общество

Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии

Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке

Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов с трудом держался на похоронах матери

Актер Михаил Ефремов едва держался на ногах у гроба своей матери, народной артистки России Аллы Покровской, которая скончалась в возрасте 81 года.
Обновлено вчера в 07:05
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