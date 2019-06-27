«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Петербургский клуб впервые выступит на этом турнире.

«Зенит» получил wild card для участия в Евролиге

Общество Прокуратура потребовала убрать латинские буквы с герба Черняховска Прокурор города Черняховска Калининградской области через суд требует от местной администрации привести герб муниципального образования в соответствие с требованиями закона, а именно, убрать латинские буквы, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Происшествия СК попросил отправить топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест Следственный комитет (СК) России ходатайствовал о заключении главы департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро под домашний арест.

Авто Китайский пикап JAC T6 появится в России в сентябре Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.

Армия и оружие National Interest: Литва активно готовится к войне с Россией Как сообщается в статье National Interest, прежде всего беспокойство у прибалтийской республики вызывают недавняя риторика Кремля, продолжающаяся в последние пять лет модернизация российских вооружённых сил, а также усиление обороноспособности Калининградской области, которая граничит с Литвой на северо-востоке.

Общество Атмосферное давление в Москве побило рекорд 63-летней давности Атмосферное давление в столице побило рекорд 1956 года, сообщает портал "Метеоновости".

Политика Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.

Происшествия Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.

Экономика Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.

Интернет Число пользователей Apple Music достигло 60 млн Хотя у Apple Music в США больше слушателей, чем у Spotify, его главный конкурент может похвастаться 100 млн пользователей по всему миру.

Политика Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы Президент Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

Транспорт Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево Очевидцы публикуют видео с места подтопления участка дороги в районе столичного аэропорта Шереметьево.

Политика Правительство ограничило госзакупки импортных УЗИ-сканеров Правительство расширило на 14 позиций список импортных медицинских изделий, для которых установлены ограничения при госзакупках, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Авто УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.

Общество Российские авиакомпании могут прекратить полеты за рубеж «Ведомости» пишут, что в конечном счете Росавиация может остановить полеты самолетов под предлогом не соответствия требованиям летной годности.

Происшествия В США легкий самолет упал на жилой дом Легкий самолет упал на жилой дом в США, пишет газета New York Post.

Политика Байден предрек распад НАТО при втором сроке Трампа НАТО распадется в случае переизбрания президента США Дональда Трампа на второй срок.

Гаджеты Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super показалась на фото Что до партнерских вариантов GeForce RTX 20 Super с заводским разгоном и нестандартными системами охлаждения, то их дебют запланирован на 9 июля.

Шоу-бизнес Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.

Шоу-бизнес Юлия Снигирь снялась топлес в ретро-образе На фото Юлия облачилась в одежду и обувь в ретро-стиле, но при этом выше пояса осталась полностью обнажена.

Армия и оружие В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ 53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.

Происшествия Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

Общество Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.

Происшествия Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.