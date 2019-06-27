Футбол
«Зенит» получил wild card для участия в ЕвролигеSportbox.RU вчера в 14:30
«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Петербургский клуб впервые выступит на этом турнире.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Космос
Определено число спутников орбитальной группировки БРИКС
Пять спутников наблюдения Земли войдут в орбитальную группировку стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) для дистанционного зондирования планеты.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу
Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено вчера в 09:04
Экономика
МАК ответил на обвинения ЦБ в адрес экс-совладельцев «Трансаэро»
По данным регулятора, с сентября по декабрь 2016 года Плешаков передал Анодина 41,4% акций авиакомпании.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Делегации бывших стран советского лагеря покинули сессию ПАСЕ
На сессии ПАСЕ 24 июня этого года делегации бывших стран советского лагеря безуспешно спорили по поводу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и за крушение рейса MH17.
Обновлено вчера в 02:17
Политика
Порошенко огорчен началом признания Крыма российским в Европе
Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг к тому, чтобы признать Крымский полуостров российским.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Беглов намерен убрать нелегальную торговлю из Петербурга
Чтобы убрать нелегальную торговлю с улиц Санкт-Петербурга, глава города Александр Беглов намерен объединить усилия различных служб.
Обновлено вчера в 16:50
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию
Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Путин назвал контрпродуктивными любые попытки разрушить ВТО
Президент России Владимир Путин рассказал о недопустимости любых попыток разрушить ВТО.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей
Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи британскому правосудию двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка
Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Забайкальских школьниц заставили в Китае работать официантками
Обновлено вчера в 10:24
Политика
Путин и Трамп пообщались перед началом саммита G20
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пообщались «на ногах» перед церемонией фотографирования и открытием саммита G20 в Осаке.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи
В результате переноса авиарейса в аэропорту Антальи в настоящее время находятся около 360 российских туристов, среди них — 72 ребенка.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Путин считает, что либеральная идея изжила себя
Либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено вчера в 14:41
Культура
Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией
Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Захарова высмеяла Климкина и Зеленского песней Киркорова и Распутиной
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала президенту Украины и сотрудникам МИД украинского государства, включая руководителя ведомства Павла Климкина, на существующие между ними коммуникационные барьеры, которые, как считает она, ставят их всех в неловкое положение на мировой арене.
Обновлено вчера в 13:02
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Обновлено вчера в 14:28
Наука
Найдены останки крокодила, который охотился на динозавров
Ученые пришли к выводу, что основной добычей доисторического крокодила были мелкие динозавры, такие как Weewarrasaurus.
Обновлено 26 июня в 02:42
Общество
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено вчера в 18:54
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено вчера в 15:29
Шоу-бизнес
Азиза бросила жениха перед свадьбой
Перед свадьбой Азиза поставила жениху ультиматум. Она потребовала, чтобы Бескровный бросил курить.
Обновлено вчера в 15:46
Авто
В «АвтоВАЗе» раскрыли правду о качестве экспортных Lada
Официальные представители крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» прокомментировали популярные в народе слухи о том, что экспортные автомобили LADA в своё время были более качественными, нежели представленные на отечественном рынке модели.
Обновлено вчера в 08:07
Интернет
«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании
Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, он по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено вчера в 22:12