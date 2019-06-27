«Зенит» получил wild card для участия в ЕвролигеSportbox.RU вчера в 14:30

«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Петербургский клуб впервые выступит на этом турнире.

«Зенит» получил wild card для участия в Евролиге

Космос Определено число спутников орбитальной группировки БРИКС Пять спутников наблюдения Земли войдут в орбитальную группировку стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) для дистанционного зондирования планеты.

Политика Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».

Экономика МАК ответил на обвинения ЦБ в адрес экс-совладельцев «Трансаэро» По данным регулятора, с сентября по декабрь 2016 года Плешаков передал Анодина 41,4% акций авиакомпании.

Политика Делегации бывших стран советского лагеря покинули сессию ПАСЕ На сессии ПАСЕ 24 июня этого года делегации бывших стран советского лагеря безуспешно спорили по поводу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и за крушение рейса MH17.

Политика Порошенко огорчен началом признания Крыма российским в Европе Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг к тому, чтобы признать Крымский полуостров российским.

Происшествия Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.

Общество Беглов намерен убрать нелегальную торговлю из Петербурга Чтобы убрать нелегальную торговлю с улиц Санкт-Петербурга, глава города Александр Беглов намерен объединить усилия различных служб.

Гаджеты Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.

Политика Путин назвал контрпродуктивными любые попытки разрушить ВТО Президент России Владимир Путин рассказал о недопустимости любых попыток разрушить ВТО.

Политика Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи британскому правосудию двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent.

Происшествия Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Происшествия Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области "Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.

Политика Путин и Трамп пообщались перед началом саммита G20 Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пообщались «на ногах» перед церемонией фотографирования и открытием саммита G20 в Осаке.

Экономика ПФР пересчитал доплаты к пенсиям Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.

Происшествия Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи В результате переноса авиарейса в аэропорту Антальи в настоящее время находятся около 360 российских туристов, среди них — 72 ребенка.

Политика Путин считает, что либеральная идея изжила себя Либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Культура Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.

Политика Захарова высмеяла Климкина и Зеленского песней Киркорова и Распутиной Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала президенту Украины и сотрудникам МИД украинского государства, включая руководителя ведомства Павла Климкина, на существующие между ними коммуникационные барьеры, которые, как считает она, ставят их всех в неловкое положение на мировой арене.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.

Шоу-бизнес Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.

Наука Найдены останки крокодила, который охотился на динозавров Ученые пришли к выводу, что основной добычей доисторического крокодила были мелкие динозавры, такие как Weewarrasaurus.

Интернет Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.

Шоу-бизнес Азиза бросила жениха перед свадьбой Перед свадьбой Азиза поставила жениху ультиматум. Она потребовала, чтобы Бескровный бросил курить.

Авто В «АвтоВАЗе» раскрыли правду о качестве экспортных Lada Официальные представители крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» прокомментировали популярные в народе слухи о том, что экспортные автомобили LADA в своё время были более качественными, нежели представленные на отечественном рынке модели.

Интернет «Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.