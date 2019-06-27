Футбол

«Зенит» получил wild card для участия в ЕвролигеМатч ТВ 14:30

«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Петербургский клуб впервые выступит на этом турнире.
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Самые успешные выступления российских клубов в Евролиге без лицензии А

Sports.ru19:01

«Зенит» получил wild card и впервые сыграет в Евролиге

Советский спорт14:49

«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20

РИА Новости14:13

«Зенит» получил wild card для участия в Евролиге

Матч ТВ14:30

«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге

Спорт-Экспресс14:25

Евролига официально подтвердила участие «Зенита» в турнире

Чемпионат14:23

«Зенит» получил «уайлд-кард» на участие в Евролиге

Sport24.ru14:18
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 20:43, Вашингтон
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