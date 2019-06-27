«Зенит» получил wild card для участия в ЕвролигеМатч ТВ 14:30

«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Петербургский клуб впервые выступит на этом турнире.

«Зенит» получил wild card для участия в Евролиге

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