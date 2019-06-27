Футбол
«Зенит» получил wild card для участия в ЕвролигеМатч ТВ 14:30
«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Петербургский клуб впервые выступит на этом турнире.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 20:43, Вашингтон
Армия и оружие
Американцы следят за «Адмиралом Горшковым» на Кубе
Обновлено в 02:48
Политика
Бахрейн отозвал посла из Ирака после атаки на посольство в Багдаде
МИД Бахрейна отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде, передает Бахрейнское государственное агентство новостей BNA.
Обновлено в 17:38
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Экономика
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Напомним, в этом году страховые пенсии выросли на 7,05 процента (что почти вдвое выше уровня прошлогодней инфляции), увеличившись в среднегодовом выражении на тысячу рублей.
Обновлено в 20:03
Энергетика
ВЭБ.РФ начал финансировать строительство танкеров на верфи «Звезда»
Госкорпорация ВЭБ.РФ перевела первые авансовые платежи по судостроительным контрактам с судоверфью «Звезда» (контролируется «Роснефтью») на строительство двух нефтяных танкеров класса «Афрамакс».
Обновлено в 12:23
Политика
Гройсман рассказал, когда Украина сможет обеспечивать себя газом
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что за пять лет страна сможет самостоятельно покрывать потребности газа.
Обновлено в 17:33
Футбол
Барцальи может войти в тренерский штаб Сарри
Как сообщает Tuttosport, 38-летний итальянец войдет в тренерский штаб Маурицио Сарри, который недавно возглавил туринцев.
Обновлено в 18:23
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донбассе
Обновлено в 18:07
Музыка
Объявлены победители конкурса Чайковского
Обновлено в 19:01
Происшествия
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Обновлено в 17:17
Финансы
Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекорд
За весь месяц иностранцы потратили на российские гособлигации ₽220 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России.
Обновлено в 14:23
Политика
Трамп пошутил, что хочет побороться с японским сумоистом
Обновлено в 20:11
Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено в 08:12
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Космос
NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна
Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено в 17:04
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Общество
Выпущенные косатки движутся к Шантарским островам
Обновлено в 19:43
Армия и оружие
Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый «Западный Берлин»
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сравнил прибалтийские государства с "современным Западным Берлином", на котором Россия, по его мнению, пытается проверить степень готовности и решимости НАТО к реальным действиям.
Обновлено в 18:50
Политика
Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 17:56
Культура
Теодор Курентзис написал прощальное письмо
Обновлено в 08:15
Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено вчера в 10:45
Гаджеты
Бренд ASUS ROG запустил акцию «Побеждай с лучшими»
Игровой бренд ASUS Republic of Gamers объявляет о начале новой акции «Побеждай с лучшими» для покупателей геймерских ноутбуков ROG или ASUS TUF Gaming под управлением Windows 10 в одном из магазинов-партнёров компании.
Обновлено в 11:53
Политика
Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского
По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00
Хоккей
«Витязь» пополнился тремя игроками СКА
Обновлено в 18:56
Культура
Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией
Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено в 14:03