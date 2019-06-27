Футбол

«Зенит» получил wild card для участия в ЕвролигеМатч ТВ 14:30

«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Петербургский клуб впервые выступит на этом турнире.
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Самые успешные выступления российских клубов в Евролиге без лицензии А

Sports.ru19:01

Евролига официально подтвердила участие «Зенита» в турнире

Чемпионат14:23

«Зенит» получил «уайлд-кард» на участие в Евролиге

Sport24.ru14:18

Эксперт: участие БК «Зенит» в Евролиге является успехом нового руководства клуба

ТАСС16:06

«Зенит» получил wild card для участия в Евролиге

Матч ТВ14:30

«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге

Спорт-Экспресс14:25

«Зенит» получил wild card и впервые сыграет в Евролиге

Советский спорт14:49
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:18, Ашберн
Политика

Семь стран покинули сессию ПАСЕ после возвращения России

Делегации сразу семи стран покинули сессию ПАСЕ в знак протеста против решения восстановить все полномочия России в ассамблее.
Обновлено в 01:46
Транспорт

Главная федеральная трасса в Иркутской области перекрыта из-за паводка

Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области из-за паводка временно закрыта.
Обновлено в 22:08
Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе App Store

Неполадки в работе онлайн-магазина App Store наблюдаются в пятницу в ряде стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 20:11
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Политика

Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное

В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:04
Политика

Трамп заявил, что в ситуации вокруг Ирана «нет никакой спешки»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации вокруг отношений США и Ирана "нет никакой спешки" и выразил надежду на положительный исход.
Обновлено в 21:09
Общество

Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов

Обновлено в 20:57
Экономика

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено в 21:55
Происшествия

ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф»

В четверг, 27 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ проводят обыски в петербургских салонах компании «Рольф».
Обновлено в 06:21
Транспорт

Первый пошел: аэропорт Владивостока принял прямой рейс из Шанхая

Международный аэропорт «Владивосток» принял первый рейс китайской авиакомпании Juneyao Airlines. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 21:50
Происшествия

В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов

Обновлено в 19:36
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Успенская не раскрыла Ивлеевой количество мужчин в своей жизни

Обновлено в 07:00
Религия

Константинополь отказался признавать черногорских раскольников

Патриарх Константинопольский Варфоломей направил президенту Черногории Мило Джукановичу письмо, оповестив политика, что Вселенская патриархия признает в данной балканской стране только митрополию Черногорско-Приморскую Сербской Православной Церкви (СПЦ), возглавляемую митрополитом Амфилохием.
Обновлено в 13:56
Интернет

«Яндекс» был взломан спецслужбами Запада и заражен шпионским кодом

В октябре-ноябре 2018 года хакеры западных спецслужб взломали российскую поисковую систему «Яндекс» и внедрили в неё шпионскую программу Regin, сообщает 27 июня агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в разведслужбах.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Семьям пилотов, погибших в Бурятии, выплатят по миллиону рублей

Обновлено в 05:46
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено в 17:02
Общество

Чем могу помочь? – узнайте все о мерах соцподдержки в интернет-конференции SakhalinMedia

Интернет-конференция будет открыта для вопросов на заданную тему с 28 июня по 4 июля включительно.
Обновлено в 19:45
Авто

Назван средний годовой пробег автомобилей в России

Обновлено в 08:12
Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено в 06:42
Общество

Forbes составил рейтинг лучших российских вузов

Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Суд отправил дело о гибели детей на Сямозере на новое рассмотрение

Обновлено в 12:03
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Футбол

Ривалдо: Месси уже достаточно сделал, чтобы получить «Золотой мяч»

В любом случае, если сборная Аргентины одержит победу в Кубке Америки, что, несомненно, станет огромной заслугой Месси, это почти гарантирует ему еще один Золотой мяч, - приводит слова Ривалдо Mundo Deportivo.
Обновлено в 18:02
Общество

В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»

Обновлено в 20:59
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:20
Политика

МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков

Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Баскетбол

Российские баскетболистки с поражения стартовали на чемпионате Европы

Сегодня, 27 июня, стартовал финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд.
Обновлено в 15:16
Политика

В Раде заявили, что украинские ультиматумы в ПАСЕ уже не сработают

Первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина заявила, что тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров не сработает в ПАСЕ.
Обновлено в 21:55
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