Футбол
«Зенит» получил отказ от «Сент-Этьена» по трансферу СельнесаВести.Ru вчера в 18:57
Санкт-петербургский "Зенит" получил отрицательный ответ от представителей французского "Сент-Этьена" по трансферу полузащитника Уле Сельнеса. Стороны не смогли договориться о стоимости норвежского игрока.
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Авто
«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей
Обновлено в 01:33
Авто
Главный завод Subaru остановил производство
На предприятии Subaru в Японии, где выпускаются 60% всех автомобилей бренда, приостановили производство.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области
Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.
Обновлено вчера в 06:50
Армия и оружие
Минобороны показало иностранным атташе ракету 9М729
Обновлено в 05:00
Технологии
Роскомнадзор разблокировал более 130 000 IP-адресов подсети Microsoft
Роскомнадзор разблокировал IP-адреса подсети Microsoft, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 04:58
Авто
Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus
В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов
Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика
Владельцам электроплит отменят льготы на электричество
Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.
Обновлено вчера в 22:41
Гаджеты
Xiaomi показала свой первый складной смартфон на видео
В сети появилось видео, демонстрирующее первый складной смартфон с гибким дисплеем компании Xiaomi.
Обновлено в 02:37
Энергетика
В «Газпром межрегионгазе» назвали сумму долгов россиян за газ
Как указывает агентство, 1 января 2018 года долги за поставленный газ составляли 30,1 млрд рублей.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Собчак предстала в образе Анны Карениной после драки Виторгана
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала вечером 22 января в своем аккаунте в Instagram фотографию в образе Анны Карениной.
Обновлено в 00:07
Авто
Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений
Сервис объявлений Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений, сообщает «Ъ». Avito подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на управляющее «Авто.ру» ООО «Яндекс.Вертикали».
Обновлено в 04:32
Экономика
На импортный алкоголь начали повышать цены
Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Экономика
Bloomberg объявил о смене лидера в рейтинге богатейших британцев
В Bloomberg отмечают, что смена лидера в рейтинге самых богатых британцев произошла в тот момент, когда Dyson объявила о намерении перевести свою штаб-квартиру в Сингапур.
Обновлено в 04:51
Общество
Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников
Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться.
Обновлено в 02:34
Авто
Renault показал обновленный ситикар Twingo
Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Угонщику самолёта Сургут — Москва предъявлено обвинение
Пассажиру самолёта авиакомпании «Аэрофлот» Сургут — Москва предъявлено обвинение в угоне воздушного судна.
Обновлено в 02:47
Авто
Volvo отзывает более 200 000 автомобилей
Обновлено в 05:36
Происшествия
Вандалы разгромили часовню храма УПЦ
Обновлено в 05:21
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожения
Роспотребнадзор во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует россиянам не курить и не употреблять на морозе спиртные напитки, а также носить свободную одежду, следует из сообщения на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Мосгорсуд признал новый заочный арест Браудера законным
Тверской суд Москвы 21 декабря прошлого года санкционировал очередной заочный арест Браудера по новому обвинению — в создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 03:31
Технологии
Telegram запустит блокчейн-платформу в марте
Ожидается, что ее запуск состоится в марте. Сейчас же, по данным издания, платформа TON готова примерно на 90%.
Обновлено в 01:46
Общество
Умер писатель-фантаст и ученый Михаил Ахманов
Обновлено в 00:26
Политика
Врио главы Петербурга ушел с заседания заксобрания после критики депутата
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел с заседания заксобрания города после выступления депутата Максима Резника.
Обновлено в 04:24
Общество
Редкий мексиканский ядозуб родился в Московском зоопарке
В Московском зоопарке впервые за три года родился детеныш мексиканского ядозуба. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:46
Общество
Директор «Парка тигров» прокомментировал возможный переезд тигра Амура
Ранее директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщил РИА Новости, что тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, выводят из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра и передают в зоопарк Краснодарского края решением властей Хабаровского края.
Обновлено в 01:22
Общество
РАН назвала ошибкой присвоение звания патриарху и извинилась
Представители Российской академии наук (РАН) назвали ошибочной информацию о готовящемся присвоении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко звания почетного профессора РАН.
Обновлено в 05:01
Гаджеты
В Китае начались продажи Lenovo Z5 Pro GT на SoC Snapdragon 855
В Китае начались продажи нового смартфона Lenovo Z5 Pro GT.
Обновлено вчера в 08:42
Авто
Новый кроссовер Nissan Kicks вытеснит с рынка Nissan Terrano
Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.
Обновлено вчера в 05:49
Общество
Свидетель по делу «Седьмой студии» рассказал об обналичивании денег
Деньги поступали на расчетный счет Синельникова в Санкт-Петербурге, он их обналичивал, привозил в Москву и передавал бухгалтеру Масляевой.
Обновлено в 05:17