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«Зенит» получил отказ от «Сент-Этьена» по трансферу СельнесаВести.Ru вчера в 18:57
Санкт-петербургский "Зенит" получил отрицательный ответ от представителей французского "Сент-Этьена" по трансферу полузащитника Уле Сельнеса. Стороны не смогли договориться о стоимости норвежского игрока.
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«Зенит» не договорился с французским «Сент-Этьеном» о трансфере игрока сборной Норвегии
Невские Новостивчера в 22:44
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