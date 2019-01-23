«Зенит» получил отказ от «Сент-Этьена» по трансферу СельнесаВести.Ru вчера в 18:57

Санкт-петербургский "Зенит" получил отрицательный ответ от представителей французского "Сент-Этьена" по трансферу полузащитника Уле Сельнеса. Стороны не смогли договориться о стоимости норвежского игрока.

«Зенит» получил отказ от «Сент-Этьена» по трансферу Сельнеса

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