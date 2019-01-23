Футбол

«Зенит» получил отказ от «Сент-Этьена» по трансферу СельнесаВести.Ru вчера в 18:57

Санкт-петербургский "Зенит" получил отрицательный ответ от представителей французского "Сент-Этьена" по трансферу полузащитника Уле Сельнеса. Стороны не смогли договориться о стоимости норвежского игрока.
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СМИ: «Зенит» не получит игрока «Сент-Этьена»

Матч ТВвчера в 18:01

«Сент-Этьен» не продаст норвежского хавбека в «Зенит»

Газета.Ruвчера в 18:33

«Зенит» не получит игрока сборной Норвегии

Спорт уик-эндвчера в 21:30

«Сент-Этьен» отказал «Зениту» в трансфере Сельнеса

Евро-футбол.ру00:30

СМИ: «Зенит» не получит игрока «Сент-Этьена»

Sportbox.RUвчера в 18:01

«Сент-Этьен» отказался продавать Сельнеса в «Зенит»

Sport24.ruвчера в 17:40

«Сент-Этьен» отклонил предложение «Зенита» по Сельнесу

Советский спортвчера в 16:20
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Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 02:52, Ашберн
Футбол

«Локомотив» обыграл «Зенит» в Кубке «Матч Премьер»

Московский «Локомотив» выиграл у питерского «Зенита» в рамках Кубка «Матч Премьер», который проходит в Катаре.
Обновлено вчера в 13:50
Футбол

СМИ обнародовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа»

Перед исчезновением самолета аргентинский футболист Эмилиано Сала отправил аудиосообщение группе друзей в WhatsApp, в котором пожаловался на плохое состояние самолета и признался, что опасается за свою жизнь, об этом сообщает аргентинская газета Clarin.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол

Анри: «Головин создаёт моменты, но „Монако“ не забивает»

Рулевой "Монако" Тьерри Анри после поражения от "Метца" (1:3) в Кубке Франции посетовал на плохую реализацию моментов.
Обновлено в 01:23
Футбол

Окслейд-Чемберлен в феврале вернется к тренировкам

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен в середине-конце февраля вернется к полноценным тренировкам с командой.
Обновлено в 02:18
Футбол

«Валенсия» уступила «Хетафе», Черышев вышел на замену

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал матч в запасе и вышел на замену в середине второго тайма.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол

Хоуард объявил о завершении карьеры по окончанию сезона-2019

Голкипер клуба МЛС «Колорадо» Тим Хоуард объявил об уходе из спорта в конце сезона-2019.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол

Усэйн Болт завершил профессиональную карьеру футболиста

Обновлено вчера в 12:58
Футбол

Погба хочет продлить контракт с «МЮ»

Французский хавбек Поль Погба заинтересован в пролонгации сотрудничества с "Манчестер Юнайтед", рапортует The Sun.
Обновлено в 00:35
Футбол

Сарри провёл с игроками «Челси» примирительный разговор

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри решил провести примирительный разговор со своими игроками после критики в адрес команды после того, как его команда уступила в гостях «Арсеналу» (0:2). После игры итальянский специалист заявил, что ему очень тяжело мотивировать футболистов, посчитав, что у них был недостаточный настрой.
Обновлено в 01:27
Футбол

«Истанбул» арендовал Демба Ба и нарядил его в сову

Обновлено вчера в 09:47
Футбол

«Тоттенхэм» из-за травмы лишился Деле Алли до начала марта

Ожидается, что к тренировкам Алли вернется в начале марта.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол

Вальверде рассказал о будущем Д. Суареса и Малкома в «Барселоне»

Обновлено вчера в 23:02
Футбол

Хосеп Гвардьола: «Отаменди не устраивает положение дел»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола рассказал, что защитника его команды Николаса Отаменди не все устраивает.
Обновлено в 00:39
Футбол

Роналду поспорил, что забьет все пенальти в сезоне и проиграл

Перед началом сезона форвард заявил, что забьет все пенальти в сезоне. Сам Аллегри спокойно отреагировал на промах Роналду.
Обновлено вчера в 08:02
Футбол

«Тулуза» и «Лион-Дюшер» вышли в 1/8 финала Кубка Франции

"Тулуза" обыграла "Реймс" в серии пенальти и вышла в 1/8 финала Кубка Франции Основное время матча завершилось вничью со счетом 3:3.
Обновлено вчера в 15:20
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Норвежский футболист, центральный полузащитник клуба «Сент-Этьен».
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