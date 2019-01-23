Футбол
«Зенит» получил отказ от «Сент-Этьена» по трансферу СельнесаВести.Ru вчера в 18:57
Санкт-петербургский "Зенит" получил отрицательный ответ от представителей французского "Сент-Этьена" по трансферу полузащитника Уле Сельнеса. Стороны не смогли договориться о стоимости норвежского игрока.
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Футбол
«Локомотив» обыграл «Зенит» в Кубке «Матч Премьер»
Московский «Локомотив» выиграл у питерского «Зенита» в рамках Кубка «Матч Премьер», который проходит в Катаре.
Обновлено вчера в 13:50
Футбол
СМИ обнародовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа»
Перед исчезновением самолета аргентинский футболист Эмилиано Сала отправил аудиосообщение группе друзей в WhatsApp, в котором пожаловался на плохое состояние самолета и признался, что опасается за свою жизнь, об этом сообщает аргентинская газета Clarin.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
Анри: «Головин создаёт моменты, но „Монако“ не забивает»
Рулевой "Монако" Тьерри Анри после поражения от "Метца" (1:3) в Кубке Франции посетовал на плохую реализацию моментов.
Обновлено в 01:23
Футбол
Окслейд-Чемберлен в феврале вернется к тренировкам
Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен в середине-конце февраля вернется к полноценным тренировкам с командой.
Обновлено в 02:18
Футбол
«Валенсия» уступила «Хетафе», Черышев вышел на замену
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал матч в запасе и вышел на замену в середине второго тайма.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол
Хоуард объявил о завершении карьеры по окончанию сезона-2019
Голкипер клуба МЛС «Колорадо» Тим Хоуард объявил об уходе из спорта в конце сезона-2019.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол
Усэйн Болт завершил профессиональную карьеру футболиста
Обновлено вчера в 12:58
Футбол
Погба хочет продлить контракт с «МЮ»
Французский хавбек Поль Погба заинтересован в пролонгации сотрудничества с "Манчестер Юнайтед", рапортует The Sun.
Обновлено в 00:35
Футбол
Сарри провёл с игроками «Челси» примирительный разговор
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри решил провести примирительный разговор со своими игроками после критики в адрес команды после того, как его команда уступила в гостях «Арсеналу» (0:2). После игры итальянский специалист заявил, что ему очень тяжело мотивировать футболистов, посчитав, что у них был недостаточный настрой.
Обновлено в 01:27
Футбол
«Истанбул» арендовал Демба Ба и нарядил его в сову
Обновлено вчера в 09:47
Футбол
«Тоттенхэм» из-за травмы лишился Деле Алли до начала марта
Ожидается, что к тренировкам Алли вернется в начале марта.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол
Вальверде рассказал о будущем Д. Суареса и Малкома в «Барселоне»
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
Хосеп Гвардьола: «Отаменди не устраивает положение дел»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола рассказал, что защитника его команды Николаса Отаменди не все устраивает.
Обновлено в 00:39
Футбол
Роналду поспорил, что забьет все пенальти в сезоне и проиграл
Перед началом сезона форвард заявил, что забьет все пенальти в сезоне. Сам Аллегри спокойно отреагировал на промах Роналду.
Обновлено вчера в 08:02
Футбол
«Тулуза» и «Лион-Дюшер» вышли в 1/8 финала Кубка Франции
"Тулуза" обыграла "Реймс" в серии пенальти и вышла в 1/8 финала Кубка Франции Основное время матча завершилось вничью со счетом 3:3.
Обновлено вчера в 15:20