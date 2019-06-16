«Зенит» полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезонСпорт-Экспресс вчера в 12:06

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон. Он сообщил, что петербуржцы не будут предлагать контракт Юрию Лодыгину, который был арендован "Олимпиакосом" на вторую часть сезона-2018/19.

Политика Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.

Политика В Иране объявили о новых сокращениях обязательств страны по СВПД Представитель Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Общество ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.

Интернет Mail.ru Group запустила голосового помощника «Маруся» Mail.ru Group (MRG) запустила собственного голосового помощника "Маруся", инвестиции в разработку которого составили 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Шоу-бизнес Алла Пугачева приобрела участок на Кузьминском кладбище В детстве родственники были очень близки, поэтому певица предпочла приобрести участок для собственной могилы рядом с захоронением брата.

Экономика СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК.

Происшествия Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.

Общество Названы самые солнечные города России Росгидромет на своей странице во «ВКонтакте» назвал два самых солнечных города России.

Политика Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк рассказал, что уехал из республики ради безопасности семьи.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Авто Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в американской версии Rogue Следующим большим нововведением в Nissan X-Trail нового поколения станет имплементация следующей версии фирменной системы полуавтономного вождения ProPilot.

Политика В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Футбол Гильерме признан лучшим вратарем года и получил приз им. Льва Яшина Редакция журнала "Огонек" выбрала лучшего вратаря года. Традиционный приз имени Льва Яшина впервые получил голкипер "Локомотива" Гильерме.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Футбол Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках» Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.

Политика Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.

Происшествия Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ставропольском крае Двое пострадавших в ДТП с легковым автомобилем и микроавтобусом на Ставрополье находятся в реанимации в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, семеро - в состоянии средней тяжести, один человек получил помощь амбулаторно, сообщил РИА Новости представитель минздрава Ставропольского края.

Происшествия Следователи начали проверять жалобы россиян Путину Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.

Энергетика В России вновь подорожал бензин Бензин в России в среднем за неделю подорожал на 10-11 копеек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.

Религия В Екатеринбурге отказались от постройки храма в сквере Ранее сообщалось, что сквер в центре Екатеринбурга стал символизироваться с протестом гражданского общества против властей, которые принимают жизненно важные решения без учета мнения населения.

Общество Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.