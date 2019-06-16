Футбол
Гендиректор: ФК «Зенит» уже сформировал вратарскую бригаду на сезон-2019/20ТАСС 11:48
Контракт Юрия Лодыгина, который был арендован греческим "Олимпиакосом" на вторую часть сезона-2018/19, истекает в конце июня. "Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали", - сказал Медведев.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»
Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Общество
Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов
Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.
Обновлено в 10:29
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено в 12:25
Политика
В Совбезе опровергли вмешательство в выборы в ЕС и США
Россия не вмешивалась в выборы в Европарламент и в Соединенных Штатах.
Обновлено в 12:27
Футбол
Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мира по футболу
Обновлено вчера в 14:17
Армия и оружие
Великобритания отправит спецназ в Персидский залив
Обновлено в 02:51
Политика
Молдавского политика Ренато Усатого задержали при въезде в страну
Экс-мэра молдавского города Бельцы и лидера «Нашей партии» Ренато Усатого задержали на таможне при въезде в Молдавию.
Обновлено в 10:44
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено в 12:49
Футбол
Вратарь Юрий Лодыгин собирается покинуть «Зенит»
Вратарь петербургской команды Юрий Лодыгин сообщил о своем возможном уходе из клуба, сообщил портал Sport24.
Обновлено в 12:01
Политика
Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Обновлено в 08:34
Футбол
Сарри покинул «Челси» и возглавил «Ювентус»
Маурицио Сарри объявлен новым главным тренером "Ювентуса". Минувший сезон Сарри проработал в лондонском "Челси".
Обновлено в 10:35
Политика
Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт
Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.
Обновлено в 11:34
Политика
В Кремле рассказали о подходах Путина в отношении Украины
Президент России Владимир Путин занимает "выжидательную" позицию по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:02
Политика
Израиль назвал в честь Трампа будущий поселок на Голанах
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Шепелев собирался сломать дверь в квартире Жанны Фриске
По словам отца певицы, Шепелев предупредил участкового, что сейчас начнет ломать дверь, потому что в квартире есть доля Платона, его совместного с супругой ребенка, с которым он не дает общаться родственникам.
Обновлено в 09:17
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Игры
Блогер создал в Super Mario Bros режим королевской битвы
Браузерная версия классической Super Mario Bros появилась в Сети.
Обновлено в 12:43
Игры
В рекламе Watch Dogs Legion обнаружили политическую агитацию
Увидели намеки в слоганах рекламной акции («пора контролировать город и наше будущее») и артах на картинках изображались персонажи Watch Dogs Legion, которые стоят под зонтами, а именно они являются символом пикетов жителей Гонконга, вышедших на улицы против экстрадиции в КНР.Вскоре после этого Ubisoft удалила данные посты из Интернета и принесла свои извинения.
Обновлено в 12:32
Теннис
Снова Мария. Шарапова возвращается на корт
На турнире в Испании в этом году собрался на удивление хороший состав: помимо Шараповой там сыграют еще Ангелик Кербер и Виктория Азаренко.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Политика
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции
Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31