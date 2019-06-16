Футбол

Гендиректор: ФК «Зенит» уже сформировал вратарскую бригаду на сезон-2019/20ТАСС 11:48

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Контракт Юрия Лодыгина, который был арендован греческим "Олимпиакосом" на вторую часть сезона-2018/19, истекает в конце июня. "Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали", - сказал Медведев.
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