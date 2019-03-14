Футбол

«Зенит» полетел в Испанию на ответный матч с «Вильярреалом»Невские Новости 13 марта в 08:46

Футбольный клуб «Зенит» 13 марта отправился в Испанию, чтобы сразиться в 1/8 Лиги Европы с «Вильярреалом». «Зенит» прилетел в Испанию для ответного матча с «Вильярреалом» в 1/8 Лиги Европы УЕФА, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Футболисты «Зенита» прогулялись по Вильярреалу

Матч ТВвчера в 08:53

Интервью с директором «Вильярреала»: как живёт клуб

Чемпионатвчера в 13:35

Футболисты «Зенита» прогулялись по Вильярреалу

Sportbox.RUвчера в 08:53

«Вильярреал» — «Зенит». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ruвчера в 14:27

«Зенит» на матче с «Вильярреалом» поддержат 350 болельщиков

Спорт-Экспрессвчера в 07:17

«Зенит» в Вильярреале поддержат около 350 болельщиков

Soccer.ruвчера в 07:10

«Зенит» полетел в Испанию на ответный матч с «Вильярреалом»

Невские Новости13 марта в 08:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Происшествия

В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях погибли 40 человек

Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес

Семья Началовой не знает об отеке мозга у певицы

Ранее в СМИ появилась информация, что состояние исполнительницы резко ухудшилось из-за отека мозга.
Обновлено вчера в 16:47
Общество

Строительство завода на берегу Байкала приостановлено

Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала приостановлено по решению суда до устранения всех нарушений.
Обновлено в 01:55
Космос

Корабль «Союз МС-12» с тремя космонавтами на борту состыковался с МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-12» с новым экипажем, в который входят космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох, пристыковался в автоматическом режиме к российскому модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 22:50
Политика

«Ведомости»: в правительстве предложили «Победе» закупить МС-21 вместо Boeing 737 MAX

Правительственная подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу под председательством вице-премьера Юрия Борисова рекомендовала лоукостеру «Победа» («дочка» «Аэрофлота») рассмотреть покупку 30 российских самолетов МС-21 вместо Boeing 737 MAX, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на три источника.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

Врач запретил называть Маугли найденную в московской квартире девочку

Главный врач Тушинской больницы Москвы Исмаил Османов призвал прекратить называть "Маугли" девочку, которую на этой неделе обнаружили в замусоренной квартире на севере столицы.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Вице-губернатор Приморья ушел в отставку

Заместитель губернатора Приморского края, курировавший вопросы образования, культуры, реализации научных, научно-технических и инновационных программ, Константин Межонов подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы администрации края.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

В Совбезе заявили о переброске войск НАТО к границам России

"Реанимируется существовавшая в годы холодной войны система трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады в Европу для развертывания крупных коалиционных группировок войск на границе с Россией", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.
Обновлено вчера в 17:44
Авто

Tesla представила новый кроссовер Model Y

Компания Tesla официально представила новый компактный кроссовер Model Y, который пойдет в производство в 2020 году.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

США начали производство запрещенных ДРСМД ракет

Обновлено в 01:02
Общество

Синоптики рассказали, когда весна окончательно придет в Москву

В столице весна окончательно наступит примерно к 25 марта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя центры погоды "Фобос".
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву

"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе Гуш-Дан (Большой Тель-Авив) информируем, что предварительное изучение данных указывает, что две ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории", - говорится в коммюнике военных.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Евросоюз продлил антироссийские санкции ещё на полгода

Евросоюз в очередной раз продлил индивидуальные санкции в отношении России.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Грузовое судно село на мель в Керченском проливе

Грузовое судно Maryland под флагом Либерии, перевозившее металл, село на мель в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:44
Футбол

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сократила отставание от Франции, но позволила приблизиться к себе Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после ответных матчей 1/8 финала еврокубков на этой неделе.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

СК завел дело после убийства мужчины в Мытищах

Следователи завели уголовное дело после обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями в подмосковных Мытищах, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 02:53
Экономика

ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Сибирский спас»

Банк России приказом от 14 марта 2019 года отозвал лицензии на осуществление страхования у страховой компании "Сибирский Спас", следует из материалов регулятора.
Обновлено в 02:33
Религия

Патриарх попросил передать РПЦ Музей Рублева и старейший храм Москвы

Обновлено вчера в 22:00
Финансы

Рубль незначительно меняется к доллару и евро

Курс рубля незначительно меняется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:24
Финансы

Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США

Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено вчера в 17:26
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» благодаря Кузнецову и Овечкину

Обновлено вчера в 22:47
Общество

«Зеленый патруль» назвал самые чистые регионы России по итогам зимы

Общественная организация «Зеленый патруль» сообщила, что национальный экологический рейтинг регионов по итогам прошедшей зимы возглавили Тамбовская область и Алтайский край.
Обновлено в 03:24
Финансы

В Центробанке предупредили о росте цен

Годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2 процента — с 5 процентов в январе.
Обновлено в 02:39
Транспорт

ЦОДД оштрафован за установку модернизированных знаков

В рамках ПНСТ в 2018 году ЦОДД установил знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» размером 500x500 мм на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы в Москве.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

В Петербурге нашли пропавшую 3,5 месяца назад воронежскую школьницу

Пропавшая три с половиной месяца назад после уроков 16-летняя воронежская школьница нашлась в Санкт-Петербурге, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Мануковская.
Обновлено в 03:14
Политика

90% крымчан снова проголосовали бы за присоединение к России

«89% крымчан сказали, что, как и тогда, выбрали бы вариант воссоединения с Россией», — заявил Федоров и отметил, что лишь 3% местных жителей высказались за то, чтобы Крым в 2014 году оставался в составе Украины.
Обновлено вчера в 11:37
Политика

КНДР собирается прервать переговоры о денуклеаризации с США

Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

В Магадане осудили женщину, морившую голодом приемного сына

К шести годам лишения свободы приговорил суд жительницу Магаданской области, которая несколько лет морила голодом своего приемного сына.
Обновлено в 02:53
Политика

В Госдепе насчитали 50 потенциально опасных для США стран

В настоящее время около 50 государств способны нанести существенный урон безопасности США, заявила глава отдела политического планирования Госдепартамента Кирон Скиннер.
Обновлено в 02:21
Транспорт

Последствия снегопада в Екатеринбурге устраняют 120 дорожных машин

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился вывести на улицы города усиленный десант дорожной техники, чтобы оперативно устранить последствия обильного снегопада.
Обновлено вчера в 23:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вильярреал
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное