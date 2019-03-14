Футбол
«Зенит» полетел в Испанию на ответный матч с «Вильярреалом»Невские Новости 13 марта в 08:46
Футбольный клуб «Зенит» 13 марта отправился в Испанию, чтобы сразиться в 1/8 Лиги Европы с «Вильярреалом». «Зенит» прилетел в Испанию для ответного матча с «Вильярреалом» в 1/8 Лиги Европы УЕФА, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву
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Обновлено вчера в 15:45
Политика
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Евросоюз в очередной раз продлил индивидуальные санкции в отношении России.
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Обновлено вчера в 19:44
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Обновлено в 02:53
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ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Сибирский спас»
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Обновлено в 02:33
Религия
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Обновлено вчера в 22:00
Финансы
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Курс рубля незначительно меняется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:24
Финансы
Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США
Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
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«Зеленый патруль» назвал самые чистые регионы России по итогам зимы
Общественная организация «Зеленый патруль» сообщила, что национальный экологический рейтинг регионов по итогам прошедшей зимы возглавили Тамбовская область и Алтайский край.
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Происшествия
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Политика
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Политика
КНДР собирается прервать переговоры о денуклеаризации с США
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Происшествия
В Магадане осудили женщину, морившую голодом приемного сына
К шести годам лишения свободы приговорил суд жительницу Магаданской области, которая несколько лет морила голодом своего приемного сына.
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Политика
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В настоящее время около 50 государств способны нанести существенный урон безопасности США, заявила глава отдела политического планирования Госдепартамента Кирон Скиннер.
Обновлено в 02:21
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