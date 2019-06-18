«Зенит» полетел на сбор в Австрию без Лодыгина, но с ДжорджевичемНева Спорт 03:24

Тренерский штаб петербургского «Зенита» огласил список футболистов, которые отправились на тренировочный сбор в австрийский Зальфеден. На сбор полетели четыре голкипера — это Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Егор Бабурин и Никита Гойло.

«Зенит» полетел на сбор в Австрию без Лодыгина, но с Джорджевичем

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