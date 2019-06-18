Футбол
«Зенит» полетел на сбор в Австрию без Лодыгина, но с ДжорджевичемНева Спорт 03:24
Тренерский штаб петербургского «Зенита» огласил список футболистов, которые отправились на тренировочный сбор в австрийский Зальфеден. На сбор полетели четыре голкипера — это Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Егор Бабурин и Никита Гойло.
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«Зенит» отправился на первый тренировочный сбор: вызвано 28 игроков, но полетели только 24
Спорт день за днем03:51
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