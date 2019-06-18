Футбол

«Зенит» полетел на сбор в Австрию без Лодыгина, но с ДжорджевичемНева Спорт 03:24

Тренерский штаб петербургского «Зенита» огласил список футболистов, которые отправились на тренировочный сбор в австрийский Зальфеден. На сбор полетели четыре голкипера — это Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Егор Бабурин и Никита Гойло.
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«Зенит» провел первую тренировку на сборе в Австрии

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«Зенит» провел первую тренировку на сборе в Австрии

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ФК «Зенит» отправился на летние тренировочные сборы

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Российский Де Лигт и омский технарь: кто едет с «Зенитом» на сборы

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Советский спорт05:15

«Зенит» вылетел на тренировочные сборы в Австрию

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После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек

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Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
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Культура

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Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
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Происшествия

В Японии после землетрясения объявили угрозу цунами

На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8. На побережье страны объявлена угроза цунами, говорится в сообщении национальной метеорологической службы.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
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Шоу-бизнес

Подруга Александра Кузнецова рассказала о судьбе его наследства

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Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

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Названы самые капризные современные двигатели

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Политика

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Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.
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Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
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Обновлено вчера в 14:53
Общество

В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост

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Обновлено в 01:36
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Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте

18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
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Футбол

Защитник «Локомотива» Денисов перейдет в «Рубин»

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Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
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Защитник "Челси" Эмерсон рассказал, как вингер Эден Азар попрощался с партнёрами в чате WhatsApp перед трансфером в "Реал".
Обновлено в 13:53
Футбол

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Полузащитник «Реала» Родриго Гоэс на пресс-конференции, посвященной переходу в мадридский клуб, прокомментировал сравнения с форвардом «ПСЖ» Неймаром.
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Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
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Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
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Зелимхан Бакаев вернулся в «Спартак»

После завершения арендного договора Бакаев вернулся в "Спартак". Зелимхан заявил пресс-службе москвичей, что счастлив вернуться в "Спартак".
Обновлено в 15:02
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В Подмосковье столкнулись девять автомобилей

Обновлено в 14:02
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