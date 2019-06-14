«Зенит» объявил об уходе тренера по физической подготовке СерраноSport24.ru 06:58

Испанский тренер по физической подготовке Исаак Серрано покидает «Зенит», сообщается на официальном сайте петербургского клуба. Серрано работал в «Зените» с 2016 года.

«Зенит» объявил об уходе тренера по физической подготовке Серрано

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