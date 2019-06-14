Футбол
«Зенит» объявил об уходе тренера по физической подготовке СерраноSport24.ru 06:58
Испанский тренер по физической подготовке Исаак Серрано покидает «Зенит», сообщается на официальном сайте петербургского клуба. Серрано работал в «Зените» с 2016 года.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:28, Вашингтон
Авто
Названы российские цены на Mazda3 нового поколения
Обновлено в 11:15
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Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
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В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве сторожа, совершенном в 1979 году в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под Пензой
Обновлено в 13:56
Происшествия
ОМОН задерживает посетителей «Ямы» по указанию активистов «Лев против»
Активисты «Лев против» уже приходили в «Яму» 1 и 7 июня. В первый их визит между активистами и присутствующими произошел конфликт.
Обновлено в 15:12
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Климкин опроверг информацию о своем назначении послом Украины в США
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию о своем возможном назначении в качестве посла в Соединенных Штатах.
Обновлено в 13:49
Культура
В Роскомнадзор поступило обращение о блокировке сериала «Чернобыль»
Ведомство обещало рассмотреть поступившее обращение Роскомнадзор рассматривает поступившее обращение об ограничении доступа к сериалу "Чернобыль", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 14:34
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский пообещал освобождение задержанных Россией моряков в «ближайшее время»
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл потребовали от няни соблюдения секретности
Принц Гарри и Меган Маркл требуют от няни своего сына Арчи соблюдения секретности.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено в 13:05
Хоккей
Джордан Эберле подписал новый контракт с «Айлендерс»
Форвард «Айлендерс» Джордан Эберле подписал новый контракт с командой.
Обновлено в 12:50
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 01:35
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Обновлено в 04:11
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Стало известно имя нового избранника Ани Лорак
СМИ рассекретили имя предполагаемого бойфренда 40-летней украинской певицы Ани Лорак.
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Наука
На Эвересте установили самые высокие метеостанции в мире
Две самые высокие метеорологические станции в мире расположились на высоте в 7945 и 8430 метров.
Обновлено в 12:55
Религия
Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу
На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе для украинской ГТС
В "Укртрансгазе" рассказали, что объемов газа для обеспечения работы ГТС хватит только до 24 июня.
Обновлено в 14:00
Футбол
«Брайтон» отказал «Спартаку» в покупке игрока за 20 млн евро
Ранее сообщалось, что «красно-белые» намерены предложить за Мак Аллистера 20 млн евро.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Обновлено в 11:17
Политика
Британия обвинила Иран в атаке на танкеры
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры. В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено в 15:11
Спорт
Российские волейболисты обыграли Польшу в Лиге наций
Мужская сборная России переиграла команду Польши в рамках 3-й игровой недели в Лиге наций.
Обновлено в 09:17
Общество
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова считает высказывания телеведущей Елены Малышевой, которая назвала детей с умственной отсталостью кретинами, неэтичными и оскорбительными.
Обновлено в 09:29