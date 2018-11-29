На матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Копенгагеном» присутствует 45 199 зрителей.

«Зенит» похвастался посещаемостью на матче с «Копенгагеном» в ЛЕ

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