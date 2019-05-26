«Зенит» показал видео с чемпионского парадаНева Спорт 13:06

Петербургский «Зенит» в Twitter опубликовал видео с парада, посвященного завоеванию чемпионского титула по итогам сезона-2018/19. Команда Сергея Семака начала движение на теплоходе от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова.

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