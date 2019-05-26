Футбол
«Зенит» показал видео с чемпионского парадаНева Спорт 13:06
Петербургский «Зенит» в Twitter опубликовал видео с парада, посвященного завоеванию чемпионского титула по итогам сезона-2018/19. Команда Сергея Семака начала движение на теплоходе от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова.
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Происшествия
В Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка
Бродячая собака напала на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске.
Обновлено в 16:01
Экономика
Советников ставят на платформу
Сбербанк планирует сервис для нового рынка Сбербанк планирует разработать электронную платформу, на которой независимые инвестиционные советники (не являющиеся лицензированными профучастниками финансового рынка) смогут удаленно получать инфраструктурные решения для своего бизнеса.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Сын бывшего члена российского Совфеда Амира Галлямова Тимур во время наезда на инспектора ДПС находился в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 16:07
Кино
На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»
72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено в 08:44
Экономика
Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.
Обновлено 24 мая в 10:42
Культура
«Темная ночь» зазвучала в Польше с новой силой
В Польше песню сочли враждебной пропагандой, ибо интонация и чувства поющего бойца Красной Армии слишком привлекательно человечны.
Обновлено в 14:46
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского в Лондоне вышла замуж
Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака Мария вышла замуж.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отблагодарила премию RU.TV провокационными фото
Светлана Лобода отблагодарила премию RU.TV, где получила две награды, провокационными фотографиями.
Обновлено в 10:13
Экономика
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Политика
Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во Франции
Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
В Новосибирской области после тушения пожара в жилом доме были обнаружены тела троих детей. Об этом сообщает СУСК по региону.
Обновлено в 14:33
Гаджеты
Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS
Обновлено в 12:42
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Ограниченно негоден: Минобороны готово ужесточить правила призыва
Предложенные Минобороны поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» (имеются в распоряжении «Известий») позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали.
Обновлено в 17:02
Автоспорт
Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако
Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 11:28
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
«Роскошный, волшебный»: Ольга Орлова назвала беспроигрышный цвет одежды
Новый пост экс-солистки «Блестящих» посвящен выбору одежде, вернее ее цвета.
Обновлено в 19:17
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева
Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Политика
До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину
Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Армия и оружие
Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии
Турция наращивает поставки вооружений формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой Россией армии Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:52
Игры
В Mixer от Microsoft нашли страницы Fable IV и Saints Row V
Saints Row V (5 в первом ряду) Fable IV (2 во втором ряду) Возможно, обе игры представят на пресс-конференции Microsoft в рамках Е3 2019, которая начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:35
Авто
Cupra представляет первые фотоснимки кроссовера Formentor
Как только Formentor поступит в продажу в следующем году, он станет первой автономной моделью Cupra.
Обновлено вчера в 08:50
Гаджеты
Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10
Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека
В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56