«Зенит» показал видео из чемпионской раздевалкиLife.ru 08:19

Сине-бело-голубые после матча с ЦСКА (3:1) получили заслуженные золотые медали чемпионата России. Пресс-служба клуба опубликовала видео, как футболисты отмечали чемпионство в раздевалке.

Спорт день за днем

Политика РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.

Политика Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России Компания «АльфаСтрахование» опубликовала новый рейтинг самых угоняемых в России моделей автомашин.

Происшествия СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.

Политика Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию Оболонский районный суд Киева принял решение признать избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах.

Экономика Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.

Политика МИД: Россия не закупала на Мальте слезоточивый газ для Венесуэлы В Министерстве иностранных дел Российской Федерации опровергли сообщения некоторых мальтийских СМИ о том, что Россия пыталась закупить слезоточивый газ и защитное снаряжение на Мальте для последующей отправки в Венесуэлу на военном корабле.

Политика Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Спорт Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май» Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".

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Политика Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале Бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Муратов задержан в Екатеринбурге.

Транспорт В ГИБДД уточнили, как разговаривать по телефону за рулем Водителям рекомендуют перед этим припарковаться Представитель Госавтоинспекции рассказал, как лучше всего разговаривать по телефону за рулем, сообщает РИА Новости.

Происшествия Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".

Происшествия В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.

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Политика Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100 Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.