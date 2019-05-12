Футбол
«Зенит» показал видео из чемпионской раздевалкиLife.ru 08:19
Сине-бело-голубые после матча с ЦСКА (3:1) получили заслуженные золотые медали чемпионата России. Пресс-служба клуба опубликовала видео, как футболисты отмечали чемпионство в раздевалке.
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Кто облил президента «Зенита» и сколько выходных дал Семак: репортаж из раздевалки чемпионов России
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