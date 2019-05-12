Футбол

«Зенит» показал видео из чемпионской раздевалкиLife.ru 08:19

Сине-бело-голубые после матча с ЦСКА (3:1) получили заслуженные золотые медали чемпионата России. Пресс-служба клуба опубликовала видео, как футболисты отмечали чемпионство в раздевалке.
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Репортаж из чемпионской раздевалки «Зенита»

Чемпионатвчера в 16:35

Чемпионская раздевалка «Зенита». Видео

Спорт-Экспресс08:57

Город золотой: как «Зенит» и Петербург праздновали победу в чемпионате России

Нева Спорт01:59

Ликуй, Питер! «Зенит» показал армейцам, кто в России чемпион!

Спорт уик-эндвчера в 19:49

«Зенит» показал видео из чемпионской раздевалки

Life.ru08:19

Кто облил президента «Зенита» и сколько выходных дал Семак: репортаж из раздевалки чемпионов России

Спорт день за днемвчера в 19:15
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Политика

Путин прилетел в Казань, где посетит авиастроительный завод

Обновлено в 08:26
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Политика

Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США

Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.
Обновлено в 08:49
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Компания «АльфаСтрахование» опубликовала новый рейтинг самых угоняемых в России моделей автомашин.
Обновлено в 08:23
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани

Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено в 08:09
Политика

Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

Оболонский районный суд Киева принял решение признать избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах.
Обновлено в 08:20
Кино

Варис из «Игры престолов» пожаловался на финал сериала

Обновлено в 05:55
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

МИД: Россия не закупала на Мальте слезоточивый газ для Венесуэлы

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации опровергли сообщения некоторых мальтийских СМИ о том, что Россия пыталась закупить слезоточивый газ и защитное снаряжение на Мальте для последующей отправки в Венесуэлу на военном корабле.
Обновлено в 07:50
Политика

Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Обновлено в 08:41
Общество

В России могут усложнить процедуру развода

В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
Обновлено в 04:39
Спорт

Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май»

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Политика

Климкин пригрозил Совету Европы выходом Киева из Минских соглашений

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев выйдет из Минских соглашений, если Германия, Франция и другие страны добьются снятия санкционного давления на Россию в Совете Европы, передает «Европейская правда».
Обновлено в 08:07
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено 11 мая в 12:37
Экономика

«Автодор» не построил в 2018 году половину запланированных дорог

Госкомпания «Российские автомобильные автодороги» (Автодор) не завершила работы по строительству и реконструкции 317,7 км дорог, что составляет 54,9% от планового показателя 2018 года, сообщает пресс-служба Счетной палаты.
Обновлено в 08:56
Политика

В МИД России прокомментировали отмену визита Помпео в Москву

Отмена «московской части» визита государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в Россию связана с изменениями в его графике, встречи в «полном объеме» состоятся в Сочи, заявил 13 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:06
Политика

Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале

Бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Муратов задержан в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:59
Транспорт

В ГИБДД уточнили, как разговаривать по телефону за рулем

Водителям рекомендуют перед этим припарковаться Представитель Госавтоинспекции рассказал, как лучше всего разговаривать по телефону за рулем, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды

Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
Обновлено в 08:57
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Политика

Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100

Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Сообщения о минировании вокзала и аэропорта в Тюмени оказались ложными

Обновлено в 09:12
Общество

IKEA откроет первый магазин в черте Москвы в конце июня

Обновлено в 07:44
Происшествия

Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 21:02
Общество

Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи

Действующий временно исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское в Одинцовском районе Московской области Андрей Ходырев ушел в неоплачиваемый отпуск и назначил вместо себя националиста Дмитрия Демушкина.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова

Обновлено в 07:44
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Раскрыты возможности iPhone нового поколения

Обновлено в 06:59
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Нижегородский суд вынес приговор убийце тележурналиста

Обновлено в 08:08
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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