«Зенит» показал видео из чемпионской раздевалкиLife.ru 08:19

Сине-бело-голубые после матча с ЦСКА (3:1) получили заслуженные золотые медали чемпионата России. Пресс-служба клуба опубликовала видео, как футболисты отмечали чемпионство в раздевалке.

Спорт день за днем

Политика Климкин призвал ЕС ответить на выдачу РФ паспортов жителям ДНР и ЛНР Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Евросоюз (ЕС) дать системный ответ на решение России предоставить гражданство жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Общество Месячная норма осадков может выпасть в Москве на этой неделе Из-за прогнозируемых на этой неделе дождей в Москве может выпасть месячная норма осадков для мая.

Спорт Медведева описала Загитову одним словом Российская фигуристка Евгения Медведева описала своих коллег Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву.

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Авто Названы самые угоняемые автомобили России Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.

Экономика Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.

Общество Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи «Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.

Здоровье В российских школах могут по-новому допускать детей на физкультуру Как отмечает специалист Федерального медико-биологического агентства России по детской кардиологии Леонид Макаров, это могло бы снизить детскую смертность от сердечных приступов на уроках физкультуры.

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Политика Путину показали Ту-214 и модернизированные Ту-160 и Ту-22 Владимир Путин в Казани на аэродроме завода имени Горбунова осмотрел образцы авиатехники, в том числе модернизированные Ту-160, Ту-22, Ту-95МС.

Хоккей Нападающий Михаил Мальцев подписал контракт с «Нью-Джерси» Клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Дэвилз" подписал контракт с нападающим Михаилом Мальцевым.

Общество ГИБДД разработала регламенты автотюнинга Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».

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Шоу-бизнес Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса» Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией.

Армия и оружие Бомбардировщики ВВС США начали дежурные полеты над Персидским заливом На фоне угроз Соединенных Штатов в адрес Ирана американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress приступили к регулярным полетам в районе Персидского залива, сообщили в понедельник ВВС США.

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