Футбол

«Зенит» показал видео из чемпионской раздевалкиLife.ru 08:19

Сине-бело-голубые после матча с ЦСКА (3:1) получили заслуженные золотые медали чемпионата России. Пресс-служба клуба опубликовала видео, как футболисты отмечали чемпионство в раздевалке.
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«Зенит» показал видео из чемпионской раздевалки

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Город золотой: как «Зенит» и Петербург праздновали победу в чемпионате России

Нева Спорт01:59

Шампанское от Семака. Видео из чемпионской раздевалки «Зенита»

Спорт-Экспрессвчера в 14:54

Репортаж из чемпионской раздевалки «Зенита»

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Ликуй, Питер! «Зенит» показал армейцам, кто в России чемпион!

Спорт уик-эндвчера в 19:49
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Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

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Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»

Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова

Обновлено в 07:44
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

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В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Музыка

Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 00:23
Транспорт

В петербургском метро у двух станций появятся вторые вестибюли

У станций петербургского метрополитена "Балтийская" и "Василеостровская" появятся вторые вестибюли.
Обновлено в 11:35
Политика

Китай ответил США в торговой войне

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Политика

Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Экономика

Еврокомиссия одобрила совместное предприятие «Северстали» и Tenaris

Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия российской «Северстали» и итальянской Tenaris, которое будет выпускать нефтяные сварные трубы в Сургуте.
Обновлено в 09:16
Космос

Обнаружены следы столкновения Млечного Пути с другой галактикой

Многие ученые предполагают, что примерно через 4 миллиарда лет Млечный путь может ожидать столкновение с действительно крупной галактикой — Туманностью Андромеды, которая сейчас находится на расстоянии около 2,5 миллиона световых лет.
Обновлено в 11:23
Технологии

Delivery Club перестанет включать в заказы одноразовые приборы

Поясняется, что одноразовые пластиковые приборы по умолчанию перестанут включать в заказы, сообщает The-Village со ссылкой на пресс-службу Delivery Club.
Обновлено в 10:17
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг: «Разделил „Золотую бутсу“ с моими братьями»

Обновлено в 11:31
Экономика

PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд

Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.
Обновлено в 11:37
Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники

В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.
Обновлено в 06:36
Авто

Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России

Обновлено в 00:15
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Музыка

Шнуров объяснил возрастом прощальный тур «Ленинграда»

Сергей Шнуров объяснил, почему он решился на прощальный тур группы «Ленинград».
Обновлено в 11:45
Общество

В работе департамента скандальной чиновницы Глацких обнаружили нарушения

Прокурор Свердловской области внес представление губернатору региона из-за нарушений в работе регионального департамента молодежной политики, который возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Первого пострадавшего в результате ЧП с SSJ-100 выписали из больницы

Одного из пострадавших в результате аварийной посадки с последующим возгоранием самолёта SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево выписали из больницы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.
Обновлено в 11:19
Авто

Новый агрессивный Kia Cerato поступил к дилерам

Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 22:20
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Россия — Чехия 3:0 (3-й период)

Ранее сообщалось, что Андронов открыл счёт в матче сборных России и Чехии на ЧМ.
Обновлено в 10:50
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Умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй

В понедельник, 13 мая, не стало американской актрисы и певицы Дорис Дэй.
Обновлено в 10:34
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Обновлено в 08:14
Происшествия

Сообщения о минировании ТЦ и вокзалов в Волгограде оказались ложными

Обновлено в 10:56
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
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Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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