«Зенит» показал видео из чемпионской раздевалкиLife.ru 08:19

Сине-бело-голубые после матча с ЦСКА (3:1) получили заслуженные золотые медали чемпионата России. Пресс-служба клуба опубликовала видео, как футболисты отмечали чемпионство в раздевалке.

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Экономика ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.

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Политика Китай ответил США в торговой войне Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.

Политика Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).

Экономика Еврокомиссия одобрила совместное предприятие «Северстали» и Tenaris Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия российской «Северстали» и итальянской Tenaris, которое будет выпускать нефтяные сварные трубы в Сургуте.

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Технологии Delivery Club перестанет включать в заказы одноразовые приборы Поясняется, что одноразовые пластиковые приборы по умолчанию перестанут включать в заказы, сообщает The-Village со ссылкой на пресс-службу Delivery Club.

Политика Трамп захотел встретиться с Путиным Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.

Экономика PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.

Происшествия В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.

Политика Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.

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Общество В работе департамента скандальной чиновницы Глацких обнаружили нарушения Прокурор Свердловской области внес представление губернатору региона из-за нарушений в работе регионального департамента молодежной политики, который возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.

Происшествия Первого пострадавшего в результате ЧП с SSJ-100 выписали из больницы Одного из пострадавших в результате аварийной посадки с последующим возгоранием самолёта SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево выписали из больницы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.

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