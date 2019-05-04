«Зенит» показал, в какой форме сыграет с «Ахматом»Gazeta.SPb 05:12

ФК «Зенит» опубликовал в своем Твиттер фотографию формы, в которой игроки петербургского клуба выйдут на поле против «Ахмата» в Грозном.

«Зенит» показал, в какой форме сыграет с «Ахматом»

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