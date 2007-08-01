Футбол

«Зенит» показал на видео «Дзюбаманию» в УфеНевские Новости вчера в 12:36

Болельщики окружили нападающего «Зенита» после матча с «Уфой» на стадионе «Нефтяник». Со всех сторон разносились громкие крики: «Дзюба!». «Зенит» выложил видео с «Дзюбаманией» в Уфе.
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«Зенит» показал на видео «Дзюбаманию» в Уфе

Невские Новостивчера в 12:36

Толпа болельщиков собралась вокруг Дзюбы после выездного поражения «Зенита»

Чемпионат06:56

«Дзюбамания» в Уфе - видео от «Зенита»

Евро-футбол.рувчера в 13:56

Дзюба собрал вокруг себя толпу болельщиков «Уфы»

Нева Спорт07:37

«Дзюба!» - кричали девушки Уфы и в воздух чепчики бросали… ВИДЕО

Спорт уик-эндвчера в 12:24

«Дзюбамания». Болельщики в Уфе встречают Артема

Спорт-Экспрессвчера в 12:15
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Общество

Сподвижник Поклонской предостерег Покраса Лампаса. «Не искушай бога»

Сподвижник депутата Госдумы Натальи Поклонской Сергей Алиев посоветовал всемирно известному каллиграфу и уличному художнику Покрасу Лампасу отказаться от идеи восстановить крест на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:17
Политика

Макрон заявил о стремлении стран G7 избежать конфликта с Ираном

Лидеры стран G7 сошлись во мнении, что им необходимо избегать конфликта с Ираном, заявил телеканалу LCI президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Космос

Экипаж «Союза» справился с тренировкой по перестыковке корабля

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что члены экипажа "Союз МС-14" с роботом Федор на борту успешно потренировались по перестыковке корабля, которая должна состояться завтра, 26 августа.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Как выглядели актёры «Игры престолов» до съёмок и где снимались

Британская актриса начала сниматься в 2009 году в фильмах «Падение собаки», «Врачи», но по-настоящему знаменитой её сделала роль Матери Драконов.
Обновлено в 06:43
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 15:57
Политика

Трамп рассказал о позициях лидеров по присоединению России к G7

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лидеры стран-участниц "Большой семерки" высказались на тему подключения российской стороны к G7.
Обновлено в 06:00
Культура

Супруга Петра Мамонова рассказала о состоянии артиста

Обновлено в 07:52
Единоборства

Дастин Порье: «Обещаю, что Нурмагомедов будет истекать кровью»

Обещаю, что Нурмагомедов будет истекать кровью.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против демонстрантов

Обновлено в 07:58
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

В Москве у пенсионера украли более 14 миллионов рублей из коттеджа

Вор украл 14,2 миллиона рублей из сейфа в коттедже у пенсионера на западе столицы, следователи возбудили дело по статье 158 УК РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля

С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Футбол

Моуринью ожидает предложения от «Реала»

По информации AS, Моуринью, который имел сразу несколько хороших предложений этим летом, принял решение не подписывать ни с кем контракт, ожидая, что главный тренер Реала Зинедин Зидан покинет свой пост в ближайшее время.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Автомобильный мост обвалился в Харькове

Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.
Обновлено в 06:31
Космос

Условия для жизни на других планетах могут быть лучше, чем на Земле

Исследователь Стефани Олсон говорит, что на планетах с хорошей циркуляцией океана условия намного лучше, поэтому ученые делают вывод, что они имеют более разнообразную жизнь.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

Обновлено вчера в 17:25
Политика

Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая еще выше

Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не поднял таможенные пошлины на товары из Китая еще выше.
Обновлено в 07:28
Политика

Зеленский рассказал о мифическом взятии Дюнкерка казаками

Обновлено в 05:40
Политика

Запись оскорбившей иркутян чиновницы признали монтажом

Обновлено в 06:37
Здоровье

Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Подлодки РФ запустили баллистические ракеты «Булава» и «Синева»

Российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» провели пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава», сообщили в Минобороны в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 03:03
Политика

Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Хоккей

«Локомотив» обыграл минское «Динамо» на турнире в Риге

Ярославский "Локомотив" победил минское "Динамо" в матче предсезонного хоккейного турнира Кубок Латвийской железной дороги, который проходит в Риге.
Обновлено в 08:38
Экономика

Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Обновлено 23 августа в 02:53
Музыка

Американский музыкант на Koktebel Jazz Party сравнил Крым с раем

Участник американской группы Birchwood, выступающего на музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party, Дональд Райт сравнил Крым с раем и отметил, что готов приезжать сюда постоянно.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

В Екатеринбурге поезд насмерть сбил 94-летнюю женщину

Обновлено в 07:39
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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