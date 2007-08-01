Футбол
«Зенит» показал на видео «Дзюбаманию» в УфеНевские Новости вчера в 12:36
Болельщики окружили нападающего «Зенита» после матча с «Уфой» на стадионе «Нефтяник». Со всех сторон разносились громкие крики: «Дзюба!». «Зенит» выложил видео с «Дзюбаманией» в Уфе.
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Общество
Сподвижник Поклонской предостерег Покраса Лампаса. «Не искушай бога»
Сподвижник депутата Госдумы Натальи Поклонской Сергей Алиев посоветовал всемирно известному каллиграфу и уличному художнику Покрасу Лампасу отказаться от идеи восстановить крест на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:17
Политика
Макрон заявил о стремлении стран G7 избежать конфликта с Ираном
Лидеры стран G7 сошлись во мнении, что им необходимо избегать конфликта с Ираном, заявил телеканалу LCI президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Космос
Экипаж «Союза» справился с тренировкой по перестыковке корабля
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что члены экипажа "Союз МС-14" с роботом Федор на борту успешно потренировались по перестыковке корабля, которая должна состояться завтра, 26 августа.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Как выглядели актёры «Игры престолов» до съёмок и где снимались
Британская актриса начала сниматься в 2009 году в фильмах «Падение собаки», «Врачи», но по-настоящему знаменитой её сделала роль Матери Драконов.
Обновлено в 06:43
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Трамп рассказал о позициях лидеров по присоединению России к G7
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лидеры стран-участниц "Большой семерки" высказались на тему подключения российской стороны к G7.
Обновлено в 06:00
Культура
Супруга Петра Мамонова рассказала о состоянии артиста
Обновлено в 07:52
Единоборства
Дастин Порье: «Обещаю, что Нурмагомедов будет истекать кровью»
Обещаю, что Нурмагомедов будет истекать кровью.
Обновлено в 08:39
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
В Москве у пенсионера украли более 14 миллионов рублей из коттеджа
Вор украл 14,2 миллиона рублей из сейфа в коттедже у пенсионера на западе столицы, следователи возбудили дело по статье 158 УК РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Футбол
Моуринью ожидает предложения от «Реала»
По информации AS, Моуринью, который имел сразу несколько хороших предложений этим летом, принял решение не подписывать ни с кем контракт, ожидая, что главный тренер Реала Зинедин Зидан покинет свой пост в ближайшее время.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Автомобильный мост обвалился в Харькове
Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.
Обновлено в 06:31
Космос
Условия для жизни на других планетах могут быть лучше, чем на Земле
Исследователь Стефани Олсон говорит, что на планетах с хорошей циркуляцией океана условия намного лучше, поэтому ученые делают вывод, что они имеют более разнообразную жизнь.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая еще выше
Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не поднял таможенные пошлины на товары из Китая еще выше.
Обновлено в 07:28
Политика
Зеленский рассказал о мифическом взятии Дюнкерка казаками
Обновлено в 05:40
Политика
Запись оскорбившей иркутян чиновницы признали монтажом
Обновлено в 06:37
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Подлодки РФ запустили баллистические ракеты «Булава» и «Синева»
Российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» провели пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава», сообщили в Минобороны в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 03:03
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Хоккей
«Локомотив» обыграл минское «Динамо» на турнире в Риге
Ярославский "Локомотив" победил минское "Динамо" в матче предсезонного хоккейного турнира Кубок Латвийской железной дороги, который проходит в Риге.
Обновлено в 08:38
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Обновлено 23 августа в 02:53
Музыка
Американский музыкант на Koktebel Jazz Party сравнил Крым с раем
Участник американской группы Birchwood, выступающего на музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party, Дональд Райт сравнил Крым с раем и отметил, что готов приезжать сюда постоянно.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
В Екатеринбурге поезд насмерть сбил 94-летнюю женщину
Обновлено в 07:39