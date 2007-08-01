Болельщики окружили нападающего «Зенита» после матча с «Уфой» на стадионе «Нефтяник». Со всех сторон разносились громкие крики: «Дзюба!». «Зенит» выложил видео с «Дзюбаманией» в Уфе.

«Зенит» показал на видео «Дзюбаманию» в Уфе

Общество Сподвижник Поклонской предостерег Покраса Лампаса. «Не искушай бога» Сподвижник депутата Госдумы Натальи Поклонской Сергей Алиев посоветовал всемирно известному каллиграфу и уличному художнику Покрасу Лампасу отказаться от идеи восстановить крест на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге.

Политика Макрон заявил о стремлении стран G7 избежать конфликта с Ираном Лидеры стран G7 сошлись во мнении, что им необходимо избегать конфликта с Ираном, заявил телеканалу LCI президент Франции Эмманюэль Макрон.

Космос Экипаж «Союза» справился с тренировкой по перестыковке корабля Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что члены экипажа "Союз МС-14" с роботом Федор на борту успешно потренировались по перестыковке корабля, которая должна состояться завтра, 26 августа.

Шоу-бизнес Как выглядели актёры «Игры престолов» до съёмок и где снимались Британская актриса начала сниматься в 2009 году в фильмах «Падение собаки», «Врачи», но по-настоящему знаменитой её сделала роль Матери Драконов.

Политика Трамп рассказал о позициях лидеров по присоединению России к G7 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лидеры стран-участниц "Большой семерки" высказались на тему подключения российской стороны к G7.

Политика Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.

Происшествия В Москве у пенсионера украли более 14 миллионов рублей из коттеджа Вор украл 14,2 миллиона рублей из сейфа в коттедже у пенсионера на западе столицы, следователи возбудили дело по статье 158 УК РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Происшествия Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.

Футбол Моуринью ожидает предложения от «Реала» По информации AS, Моуринью, который имел сразу несколько хороших предложений этим летом, принял решение не подписывать ни с кем контракт, ожидая, что главный тренер Реала Зинедин Зидан покинет свой пост в ближайшее время.

Происшествия Автомобильный мост обвалился в Харькове Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.

Космос Условия для жизни на других планетах могут быть лучше, чем на Земле Исследователь Стефани Олсон говорит, что на планетах с хорошей циркуляцией океана условия намного лучше, поэтому ученые делают вывод, что они имеют более разнообразную жизнь.

Политика Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая еще выше Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не поднял таможенные пошлины на товары из Китая еще выше.

Здоровье Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Армия и оружие Подлодки РФ запустили баллистические ракеты «Булава» и «Синева» Российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» провели пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава», сообщили в Минобороны в субботу, 24 августа.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Хоккей «Локомотив» обыграл минское «Динамо» на турнире в Риге Ярославский "Локомотив" победил минское "Динамо" в матче предсезонного хоккейного турнира Кубок Латвийской железной дороги, который проходит в Риге.

Музыка Американский музыкант на Koktebel Jazz Party сравнил Крым с раем Участник американской группы Birchwood, выступающего на музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party, Дональд Райт сравнил Крым с раем и отметил, что готов приезжать сюда постоянно.