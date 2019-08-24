Болельщики окружили нападающего «Зенита» после матча с «Уфой» на стадионе «Нефтяник». Со всех сторон разносились громкие крики: «Дзюба!». «Зенит» выложил видео с «Дзюбаманией» в Уфе.

«Зенит» показал на видео «Дзюбаманию» в Уфе

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