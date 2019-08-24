Футбол
«Зенит» показал на видео «Дзюбаманию» в УфеНевские Новости вчера в 12:36
Болельщики окружили нападающего «Зенита» после матча с «Уфой» на стадионе «Нефтяник». Со всех сторон разносились громкие крики: «Дзюба!». «Зенит» выложил видео с «Дзюбаманией» в Уфе.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией
Обновлено в 05:12
Культура
Петр Мамонов находится в реанимации с инфарктом
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Футбол
«Витесс» волгоградца Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом»
В четвертом туре чемпионата Нидерландов по футболу «Витесс» встречался в небольшом городке Алмело с местным «Хераклесом».
Обновлено в 02:27
Политика
В США признали российский пулемет лучшим в мире
Американское издание National Interest составило топ-5 самых лучших и смертоносных переносных пулеметов в мире.
Обновлено в 00:44
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что самой опасной группой крови является четвертая (АВ) с отрицательным резус-фактором.
Обновлено в 03:31
Здоровье
Диетологи рассказали, кому полезна кукуруза
Обновлено в 04:19
Происшествия
Врачи больницы в Тюмени отказали в помощи пациентке с отеком легких
По данным региональных СМИ, 25 августа медики одной из больниц Тюмени отказались принимать пациентку в отеком легких из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.
Обновлено в 05:18
Культура
Фестиваль российского искусства в Канне наградил французского писателя Марека Хальтера
Французский писатель, журналист и общественный деятель Марек Хальтер получил почетный знак "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией", присуждаемый Фестивалем российского искусства, который в 22-й раз проходит в Канне.
Обновлено в 01:10
Космос
Рогозин рассказал о перестыковке «Союза» с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что перестыковка корабля "Союз МС-14" с роботом Fedor на борту к Международной космической станции (МКС)состоится 27 августа.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
В Якутске 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах
Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) зарегистрировало 36 случаев острой кишечной инфекции среди людей, посетивших рестораны "София" и "Белые ночи" в Якутске, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:25
Гаджеты
Ученый дал советы по снижению вреда от смартфонов
Ученый американского Университета Пердана Эрна Фариза Мохт Поот рассказал журналистам о нескольких простых правилах, который помогут пользователям смартфонов снизить влияние гаджета на организм.
Обновлено в 02:15
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Авто
ГАЗ сокращает производство из-за американских санкций
Крупнейший в России производитель коммерческих автомобилей «Группа ГАЗ» сокращает производство из-за американских санкций.
Обновлено в 04:47
Кино
Мединский поздравил Сергея Соловьева с 75-летием
Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с 75-летним юбилеем режиссера Сергея Соловьева, отметив его умение находить волнующие темы.
Обновлено в 04:56
Культура
На Крымском военно-историческом фестивале воссоздадут эпизод боя Афганской войны
Сотня реконструкторов воссоздаст один из эпизодов Афганской войны.
Обновлено в 01:26
Гаджеты
Смартфон Honor V30 получит модем 5G
По словам официального представителя, новинка получит модем 5G.В социальной сети Weibo появилось сообщение о том, что смартфон Honor V30 станет первым гаджетом в истории производителя, который будет работать с беспроводными сетями нового поколения 5G.
Обновлено в 05:35
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Музыка
На фестивале «Таврида — АРТ» парень сделал предложение девушке
Обновлено в 05:16
Политика
На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Наука
Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции
Обновлено 23 августа в 17:15
Экономика
Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотеке
Отмечается, что проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах страны, однако прогрессируют они в 44 субъектах, при этом в 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье
Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.
Обновлено вчера в 12:29