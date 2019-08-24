Футбол

«Зенит» показал на видео «Дзюбаманию» в УфеНевские Новости вчера в 12:36

Болельщики окружили нападающего «Зенита» после матча с «Уфой» на стадионе «Нефтяник». Со всех сторон разносились громкие крики: «Дзюба!». «Зенит» выложил видео с «Дзюбаманией» в Уфе.
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«Зенит» показал «Дзюбаманию» в Уфе

Sport24.ruвчера в 13:41

«Дзюбамания» в Уфе - видео от «Зенита»

Евро-футбол.рувчера в 13:56

«Зенит» показал на видео «Дзюбаманию» в Уфе

Невские Новостивчера в 12:36

«Дзюба!» - кричали девушки Уфы и в воздух чепчики бросали… ВИДЕО

Спорт уик-эндвчера в 12:24

«Дзюбамания». Болельщики в Уфе встречают Артема

Спорт-Экспрессвчера в 12:15
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
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Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
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Петр Мамонов находится в реанимации с инфарктом

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Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

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В четвертом туре чемпионата Нидерландов по футболу «Витесс» встречался в небольшом городке Алмело с местным «Хераклесом».
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Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы

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NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

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Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что самой опасной группой крови является четвертая (АВ) с отрицательным резус-фактором.
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Диетологи рассказали, кому полезна кукуруза

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Происшествия

Врачи больницы в Тюмени отказали в помощи пациентке с отеком легких

По данным региональных СМИ, 25 августа медики одной из больниц Тюмени отказались принимать пациентку в отеком легких из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Красноярске женщина с ребенком выпали из автобуса на ходу

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Культура

Фестиваль российского искусства в Канне наградил французского писателя Марека Хальтера

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Космос

Рогозин рассказал о перестыковке «Союза» с МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что перестыковка корабля "Союз МС-14" с роботом Fedor на борту к Международной космической станции (МКС)состоится 27 августа.
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Политика

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Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
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Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

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Авто

ГАЗ сокращает производство из-за американских санкций

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Мединский поздравил Сергея Соловьева с 75-летием

Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с 75-летним юбилеем режиссера Сергея Соловьева, отметив его умение находить волнующие темы.
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На Крымском военно-историческом фестивале воссоздадут эпизод боя Афганской войны

Сотня реконструкторов воссоздаст один из эпизодов Афганской войны.
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Смартфон Honor V30 получит модем 5G

По словам официального представителя, новинка получит модем 5G.В социальной сети Weibo появилось сообщение о том, что смартфон Honor V30 станет первым гаджетом в истории производителя, который будет работать с беспроводными сетями нового поколения 5G.
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Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины

Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
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На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
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Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции

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Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотеке

Отмечается, что проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах страны, однако прогрессируют они в 44 субъектах, при этом в 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%.
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Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье

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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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