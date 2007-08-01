Болельщики окружили нападающего «Зенита» после матча с «Уфой» на стадионе «Нефтяник». Со всех сторон разносились громкие крики: «Дзюба!». «Зенит» выложил видео с «Дзюбаманией» в Уфе.

«Зенит» показал на видео «Дзюбаманию» в Уфе

Гаджеты Ученый дал советы по снижению вреда от смартфонов Ученый американского Университета Пердана Эрна Фариза Мохт Поот рассказал журналистам о нескольких простых правилах, который помогут пользователям смартфонов снизить влияние гаджета на организм.

Политика Украинский актер подверг критике власть за разрыв отношений с Россией Актер подверг критике запретивших прямые авиарейсы из Украины в РФ законодателей.

Армия и оружие Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий» Ранее стало известно о том, что подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» осуществили пуски баллистических ракет «Булава» и «Синева» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.

Космос Роскосмос подтвердил дату повторной стыковки «Союза» с МКС Роскосмос в воскресенье подтвердил, что повторная стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией назначена на 06:12 мск 27 августа.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Происшествия В Астраханской области нашли пропавшего португальца Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Здоровье Из больниц Нижнего Тагила массово увольняются хирурги В августе сразу в двух больницах Нижнего Тагила массово уволились хирурги: в начале месяца это сделали специалисты Демидовской больницы, а в середине заявление об уходе написали врачи Центральной городской больницы №1.

Музыка Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.

Происшествия Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Политика В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.

Политика Французский перевозчик отказался от использования Севморпути Крупнейшая компания морских контейнерных перевозок Франции CMA CGM в пятницу, 23 августа, сообщила, что по экологическим соображениям не будет использовать маршрут Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике.

Здоровье «Трезвая Россия» потребовала приравнять вейпы к сигаретам Федеральный проект «Трезвая Россия» выступил за жесткое регулирование оборота вейпов из-за негативного влияния на здоровье человека, заявил руководитель проекта Султан Хамзаев.

Политика МИД России ответил США на просьбу отпустить Уилана домой Американские дипломаты требуют консульского доступа к гражданину США, так как он пожаловался на то, что его состояние здоровья резко ухудшилось.

Шоу-бизнес В ОАЭ женщина подала на развод из-за слишком сильной любви мужа Гражданка Объединённых Арабских Эмиратов решила развестись с мужем из-за того, что не выдержала его чрезмерной любви.

Футбол Моуриньо хочет возглавить «Реал» после увольнения Зидана Стало известно, по какой причине тренер Жозе Моуриньо не вышел на работу этим летом, передает AS.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Культура Петр Мамонов попросил привезти ему диски с проповедями в реанимацию Состояние здоровья российского актера и музыканта Петра Мамонова стабильное, наблюдается положительная динамика.

Происшествия В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей В Москве в районе Крылатское неизвестный обокрал коттедж пенсионера, похитив более 14 млн рублей.

Политика NI назвал пулемет Калашникова лучшим в мире Эксперты журнала National Interest составили рейтинг лучших переносных пулеметов в мире. Первое место досталось пулемету Калашникова (ПКМ).

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».