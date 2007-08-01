Футбол

«Зенит» показал на видео «Дзюбаманию» в УфеНевские Новости вчера в 12:36

Болельщики окружили нападающего «Зенита» после матча с «Уфой» на стадионе «Нефтяник». Со всех сторон разносились громкие крики: «Дзюба!». «Зенит» выложил видео с «Дзюбаманией» в Уфе.
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Толпа болельщиков собралась вокруг Дзюбы после выездного поражения «Зенита»

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«Дзюбамания» в Уфе - видео от «Зенита»

Евро-футбол.рувчера в 13:56

«Дзюба!» - кричали девушки Уфы и в воздух чепчики бросали… ВИДЕО

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Невские Новостивчера в 12:36

«Дзюбамания». Болельщики в Уфе встречают Артема

Спорт-Экспрессвчера в 12:15
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Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
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Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы

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В августе сразу в двух больницах Нижнего Тагила массово уволились хирурги: в начале месяца это сделали специалисты Демидовской больницы, а в середине заявление об уходе написали врачи Центральной городской больницы №1.
Обновлено 23 августа в 23:52
Музыка

Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
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Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
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В Красноярске три человека выпали из движущегося автобуса

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Французский перевозчик отказался от использования Севморпути

Крупнейшая компания морских контейнерных перевозок Франции CMA CGM в пятницу, 23 августа, сообщила, что по экологическим соображениям не будет использовать маршрут Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике.
Обновлено вчера в 02:15
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Федеральный проект «Трезвая Россия» выступил за жесткое регулирование оборота вейпов из-за негативного влияния на здоровье человека, заявил руководитель проекта Султан Хамзаев.
Обновлено вчера в 14:16
Политика

МИД России ответил США на просьбу отпустить Уилана домой

Американские дипломаты требуют консульского доступа к гражданину США, так как он пожаловался на то, что его состояние здоровья резко ухудшилось.
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В ОАЭ женщина подала на развод из-за слишком сильной любви мужа

Гражданка Объединённых Арабских Эмиратов решила развестись с мужем из-за того, что не выдержала его чрезмерной любви.
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Футбол

Моуриньо хочет возглавить «Реал» после увольнения Зидана

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Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Культура

Петр Мамонов попросил привезти ему диски с проповедями в реанимацию

Состояние здоровья российского актера и музыканта Петра Мамонова стабильное, наблюдается положительная динамика.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов

Обновлено вчера в 06:29
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В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей

В Москве в районе Крылатское неизвестный обокрал коттедж пенсионера, похитив более 14 млн рублей.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Кривом Роге дотла сгорела церковь

Обновлено в 05:21
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NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

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NI назвал пулемет Калашникова лучшим в мире

Эксперты журнала National Interest составили рейтинг лучших переносных пулеметов в мире. Первое место досталось пулемету Калашникова (ПКМ).
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Туристов эвакуировали на греческом острове Самос из-за лесных пожаров

Постояльцев пяти гостиниц на греческом острове Самос эвакуировали из-за лесных пожаров.
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В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
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В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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