Футбол
«Зенит» показал на видео «Дзюбаманию» в УфеНевские Новости вчера в 12:36
Болельщики окружили нападающего «Зенита» после матча с «Уфой» на стадионе «Нефтяник». Со всех сторон разносились громкие крики: «Дзюба!». «Зенит» выложил видео с «Дзюбаманией» в Уфе.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
Гаджеты
Ученый дал советы по снижению вреда от смартфонов
Ученый американского Университета Пердана Эрна Фариза Мохт Поот рассказал журналистам о нескольких простых правилах, который помогут пользователям смартфонов снизить влияние гаджета на организм.
Обновлено в 02:15
Политика
Украинский актер подверг критике власть за разрыв отношений с Россией
Актер подверг критике запретивших прямые авиарейсы из Украины в РФ законодателей.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Ранее стало известно о том, что подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» осуществили пуски баллистических ракет «Булава» и «Синева» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.
Обновлено вчера в 07:30
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Космос
Роскосмос подтвердил дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Роскосмос в воскресенье подтвердил, что повторная стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией назначена на 06:12 мск 27 августа.
Обновлено в 03:30
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Астраханской области нашли пропавшего португальца
Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено вчера в 15:10
Здоровье
Из больниц Нижнего Тагила массово увольняются хирурги
В августе сразу в двух больницах Нижнего Тагила массово уволились хирурги: в начале месяца это сделали специалисты Демидовской больницы, а в середине заявление об уходе написали врачи Центральной городской больницы №1.
Обновлено 23 августа в 23:52
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией
Обновлено в 05:12
Политика
Французский перевозчик отказался от использования Севморпути
Крупнейшая компания морских контейнерных перевозок Франции CMA CGM в пятницу, 23 августа, сообщила, что по экологическим соображениям не будет использовать маршрут Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике.
Обновлено вчера в 02:15
Здоровье
«Трезвая Россия» потребовала приравнять вейпы к сигаретам
Федеральный проект «Трезвая Россия» выступил за жесткое регулирование оборота вейпов из-за негативного влияния на здоровье человека, заявил руководитель проекта Султан Хамзаев.
Обновлено вчера в 14:16
Политика
МИД России ответил США на просьбу отпустить Уилана домой
Американские дипломаты требуют консульского доступа к гражданину США, так как он пожаловался на то, что его состояние здоровья резко ухудшилось.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
В ОАЭ женщина подала на развод из-за слишком сильной любви мужа
Гражданка Объединённых Арабских Эмиратов решила развестись с мужем из-за того, что не выдержала его чрезмерной любви.
Обновлено в 00:57
Футбол
Моуриньо хочет возглавить «Реал» после увольнения Зидана
Стало известно, по какой причине тренер Жозе Моуриньо не вышел на работу этим летом, передает AS.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Культура
Петр Мамонов попросил привезти ему диски с проповедями в реанимацию
Состояние здоровья российского актера и музыканта Петра Мамонова стабильное, наблюдается положительная динамика.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей
В Москве в районе Крылатское неизвестный обокрал коттедж пенсионера, похитив более 14 млн рублей.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Кривом Роге дотла сгорела церковь
Обновлено в 05:21
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Политика
NI назвал пулемет Калашникова лучшим в мире
Эксперты журнала National Interest составили рейтинг лучших переносных пулеметов в мире. Первое место досталось пулемету Калашникова (ПКМ).
Обновлено в 05:37
Происшествия
Туристов эвакуировали на греческом острове Самос из-за лесных пожаров
Постояльцев пяти гостиниц на греческом острове Самос эвакуировали из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 17:28
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17