«Зенит» показал, как праздновали чемпионство в раздевалкеТелеканал Санкт-Петербург 12:26

Подопечные Сергея Семака подтвердили статус чемпионов, обыграв армейцев 3:1. После официального матча состоялась церемония награждения победителей. Игрокам и тренеру вручили кубок чемпионов России и медали.

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