Футбол

«Зенит» показал, как праздновали чемпионство в раздевалкеТелеканал Санкт-Петербург 12:26

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
Подопечные Сергея Семака подтвердили статус чемпионов, обыграв армейцев 3:1. После официального матча состоялась церемония награждения победителей. Игрокам и тренеру вручили кубок чемпионов России и медали.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» показал видео из чемпионской раздевалки

Life.ru08:19

Чемпионское видео от «Зенита»: золотые медали и море шампанского

Sport.ru10:13

Кто облил президента «Зенита» и сколько выходных дал Семак: репортаж из раздевалки чемпионов России

Спорт день за днемвчера в 19:15

Город золотой: как «Зенит» и Петербург праздновали победу в чемпионате России

Нева Спорт01:59

Ликуй, Питер! «Зенит» показал армейцам, кто в России чемпион!

Спорт уик-эндвчера в 19:49

Репортаж из чемпионской раздевалки «Зенита»

Чемпионатвчера в 16:35

Чемпионская раздевалка «Зенита». Видео

Спорт-Экспресс08:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
Происшествия

Опознаны тела всех погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 03:18
Политика

Сердюкова назначили председателем совета директоров ОАК

Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч

В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.
Обновлено в 09:29
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:03
Игры

Тираж Red Dead Redemption 2 превысил 24 млн копий, а Grand Theft Auto V — 110 млн копий

Take-Two представила свежий финансовый отчёт по итогам прошедшего финансового года, в рамках которого состоялся релиз Red Dead Redemption 2. Как оказалось, за последний квартал издатель отгрузил лишь один миллион копий проекта, текущий тираж которого теперь составляет 24 млн копий.
Обновлено в 18:02
Происшествия

В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета

Обновлено в 16:50
Происшествия

В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека

Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Футбол

УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

Английский клуб «Манчестер Сити» может быть отстранен от участия в еврокубках на один сезон по решению Следственной палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю.
Обновлено в 16:45
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту

Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено в 16:49
Происшествия

В самолет Меркель врезался автомобиль

В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Авто

Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo

Как сообщает индийское издание Autocar, новый бюджетный кроссовер станет глобальной моделью, а в его основу ляжет платформа MQB A0, на которой основывается новое поколение Polo.
Обновлено в 02:00
Политика

В Кремле назвали регионы с максимальным запросом на смену губернатора

В десятку губернаторов, за смену которых высказалось наибольшее количество жителей того или иного региона, вошли, в частности, Дмитрий Овсянников (Севастополь), Игорь Орлов (Архангельская область) и Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия).
Обновлено в 03:58
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Умерла бабушка Нелли Ермолаевой

Обновлено в 14:00
Политика

Китай направил медикаменты в Венесуэлу

Медикаменты из Китая прибывают в Венесуэлу, речь идет о двух миллионах единиц, сообщило министерство внешней торговли и иностранных инвестиций Венесуэлы в Twitter.
Обновлено в 17:49
Технологии

Amazon разработал автоматизированную систему упаковки товаров

Компания Amazon разработала систему, автоматически упаковывающую товары в коробки, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с проектом.
Обновлено в 10:42
Авто

Ford Territory опередил по продажам кроссовер Hyundai Creta

За первый квартал автомобиль разошелся тиражом более 10 тысяч экземпляров, опередив Hyundai Creta (8,6 ед.).
Обновлено в 00:26
Происшествия

В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы

Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 17:07
Экономика

Брошенные в аэропортах самолеты «Трансаэро» ушли с молотка

Конструкции двух самолетов Boeing-737 без двигателей, принадлежавшие авиакомпании «Трансаэро», ушли с молотка.
Обновлено в 08:52
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Обновлено в 10:29
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Обновлено в 14:28
Космос

NASA предлагает людям поделиться воспоминаниями, связанными с первой посадкой на Луну

Обновлено в 04:10
Политика

Китай объявил ответные меры в торговой войне с США

С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США.
Обновлено в 16:33
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Ученик гимназии в Казани взял в заложники целый класс

Обновлено в 07:02
Музыка

Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Экономика

Кредиторы принялись массово возвращать долги россиян через суд

Представители Финансового университета сообщают, что активнее всего кредиторы возвращают через суд небольшие займы: количество заявлений в сегменте до 50 тысяч рублей выросло в два раза по сравнению с 2017 годом, и составляет 3,1 миллиона рублей в денежном выражении.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 16:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное