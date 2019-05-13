«Зенит» показал, как праздновали чемпионство в раздевалкеТелеканал Санкт-Петербург вчера в 12:26

Подопечные Сергея Семака подтвердили статус чемпионов, обыграв армейцев 3:1. После официального матча состоялась церемония награждения победителей. Игрокам и тренеру вручили кубок чемпионов России и медали.

«Зенит» показал, как праздновали чемпионство в раздевалке

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