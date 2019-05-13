«Зенит» показал, как праздновали чемпионство в раздевалкеТелеканал Санкт-Петербург 12:26

Подопечные Сергея Семака подтвердили статус чемпионов, обыграв армейцев 3:1. После официального матча состоялась церемония награждения победителей. Игрокам и тренеру вручили кубок чемпионов России и медали.

«Зенит» показал, как праздновали чемпионство в раздевалке

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Экономика Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского Украинский Нацбак проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка украинского олигарха Игоря Коломойского.

Хоккей Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею Российская национальная команда одержала третью победу в трёх стартовых матчах чемпионата мира в Словакии.

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