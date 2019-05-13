Футбол
«Зенит» показал, как праздновали чемпионство в раздевалкеТелеканал Санкт-Петербург 12:26
|4′
Яка Бийол
|7′
Ильзат Ахметов
|30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
|32′
|32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
|38′
|43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
|50′
|60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
|61′
Эмильяно Ариэль Ригони
|62′
Олег Шатов
Роберт Мак
|68′
|70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
|73′
|75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
|83′
Эльмир Набиуллин
|84′
Себастьян Дриусси
|86′
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
15
Набиуллин
25
Барриос
27
Оздоев
20
Мак
11
Дриусси
2 ×
22
Дзюба
24
Ригони
35
Акинфеев
2
Фернандес
17
Сигурдссон
50
Бекао
78
Дивеев
98
Обляков
25
Бистрович
42
Щенников
8
Влашич
9
Чалов
11
Эрнандес
ЦСКА
Расстановка 4‑4‑2
Подопечные Сергея Семака подтвердили статус чемпионов, обыграв армейцев 3:1. После официального матча состоялась церемония награждения победителей. Игрокам и тренеру вручили кубок чемпионов России и медали.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кто облил президента «Зенита» и сколько выходных дал Семак: репортаж из раздевалки чемпионов России
Спорт день за днемвчера в 19:15
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Политика
Савченко: Порошенко готовит узурпацию власти
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко готовит «узурпацию власти».
Обновлено в 15:54
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Политика
Трамп: для США «имеет смысл поладить с Россией»
Вашингтону стоит наладить отношения с Москвой, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, какое послание несет визит в Россию главы Госдепа Майка Помпео.
Обновлено в 16:25
Политика
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено в 11:25
Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Финансы
Выручка «Роснефти» в I квартале выросла на 20%
Выручка нефтяной компании «Роснефть» в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросла на 20,6% в рублевом выражении и превысила 2 трлн рублей.
Обновлено в 12:14
Спорт
Медведева одним словом описала Тарасову, Загитову и Туктамышеву
Обновлено в 15:25
Политика
Экс-президент США Джимми Картер сломал шейку бедра
Экс-президент США 94-летний Джимми Картер сломал шейку бедра, операция прошла успешно, сообщил в пресс-релизе президентский Центр Картера.
Обновлено в 16:25
Политика
Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товары
15 июня 2018 года появились сообщения о намерении президента США ввести таможенные пошлины в 25% на целый ряд товаров из Китая на общую сумму в 50 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:05
Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»
Обновлено вчера в 14:09
Игры
Берлин 1945 года в релизном трейлере Sniper Elite V2 Remastered
Действие игры происходит в Берлине в 1945 году.
Обновлено в 15:56
Футбол
Джеррард предположил, что может продолжить тренерскую карьеру в РПЛ
Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард не исключил, что может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Путин назвал ключевую задачу ВКС РФ
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию ОПК назвал основную задачу Воздушно-космических сил РФ.
Обновлено в 14:49
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Являлся главным редактором радиостанции "Говорит Москва" с момента ее создания в 2014 году.
Обновлено в 15:25
Общество
В России могут усложнить процедуру развода
В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
Обновлено в 04:39
Общество
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В московском штабе «Другой России» прошли обыски и задержания
В московский штаб незарегистрированной партии "Другая Россия" пришли с обысками. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.
Обновлено в 14:33
Хоккей
Николай Прохоркин подписал контракт с «Лос-Анджелесом»
В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено в 14:10
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Канадские моряки отказались служить на флоте без Wi-Fi
До февраля 2019 года в Канаде действовал запрет на корабельный Wi-Fi в Королевском флоте.
Обновлено в 07:59
Политика
Зеленский опубликовал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 11:18
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»
В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.
Обновлено в 01:16
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Происшествия
В Казани 17-летний школьник взял в заложники учителя и одноклассников
Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что 17-летний школьник пришел в учебное заведение с кухонным ножом и пневматическим пистолетом.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28