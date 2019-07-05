Команда готовится сыграть с московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России, сообщает портал «Невские новости». В частности, в тренировке поучаствовали главный тренер «Зенита» Сергей Семак, полевые игроки Артем Дзюма, Сердар Азмун, вратарь Андрей Лунев и другие.

«Зенит» показал, как готовится к матчу за Суперкубок с «Локомотивом»

Политика В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку» «Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Общество Конюхов освоил самолет на солнечных батареях Российский путешественник Федор Конюхов и глава федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский в пятницу, 5 июля, отправились из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Политика Опрос ВЦИОМ показал новое снижение уровня доверия Путину Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина за неделю с 24 по 30 июня сократился с 64,8% до 63,7%, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественном мнения (ВЦИОМ).

Происшествия Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.

Происшествия Власти Туниса запретили ношение никабов в госучреждениях Местные СМИ сообщили о запрете властей Туниса на ношение женщинами страны никабов в государственных учреждениях.

Наука Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.

Общество У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.

Общество Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия Столетний британец раскрыл секрет долголетия, который придется по вкусу всем "Кулинария и позитивный настрой - определенно мой секрет долгой жизни".

Армия и оружие Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17 Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.

Общество Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.

Общество Суд в Югре отказал тяжелобольному мальчику в лекарстве Как пишут СМИ, ребенок вместе с родителями приехал из Нефтеюганска на заседание суда в Ханты-Мансийск по делу о выдаче ему жизненно важного лекарства.

Политика В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Футбол Сенегал сыграет с Бенином в четвертьфинале Кубка африканских наций Во втором матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла Уганду 1:0. Единственный мяч на 15-й минуте забил Садьо Мане.

Транспорт Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург» Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.

Музыка Амстердам отказался принимать Евровидение Столица Нидерландов Амстердам не станет проводить конкурс Евровидение в 2020 году, поскольку в городе заняты все подходящие для его проведения арены, сообщает издание NL Times.

Происшествия Балконы на трех этажах загорелись в жилом доме в Екатеринбурге Балконы на трех этажах пятиэтажного жилого дома загорелись в центре Екатеринбурга, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Музыка Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек» В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.

Общество Десятки тысяч россиян остались без пенсии из-за стажа Если же человеку не хватает баллов или стажа, то он останется без пенсии еще на пять лет.