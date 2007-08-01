Футбол

«Зенит» показал фото, как игроки едят пиццу в раздевалкеНева Спорт 10:49

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Футбольный клуб «Зенит» в официальном Twitter опубликовал фотографию из раздевалки после матча 30-го тура российской премьер-лиги против «Енисея». На коллективном фото футболисты запечатлены с коробками пиццы.
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«Зенит» показал фото, как игроки едят пиццу в раздевалке

Нева Спорт10:49

«Раздевалка чемпионов». «Зенит» опубликовал фото после победы над «Енисеем»

Матч ТВ10:10

«Раздевалка чемпионов». «Зенит» опубликовал фото после победы над «Енисеем»

Sportbox.RU10:10

Чемпионская раздевалка «Зенита». Фото

Спорт-Экспресс10:15
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