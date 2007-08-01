«Зенит» показал фото, как игроки едят пиццу в раздевалкеНева Спорт 10:49

Футбольный клуб «Зенит» в официальном Twitter опубликовал фотографию из раздевалки после матча 30-го тура российской премьер-лиги против «Енисея». На коллективном фото футболисты запечатлены с коробками пиццы.

«Зенит» показал фото, как игроки едят пиццу в раздевалке

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