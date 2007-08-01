Футбол

«Зенит» показал фото, как игроки едят пиццу в раздевалкеНева Спорт 10:49

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Футбольный клуб «Зенит» в официальном Twitter опубликовал фотографию из раздевалки после матча 30-го тура российской премьер-лиги против «Енисея». На коллективном фото футболисты запечатлены с коробками пиццы.
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Чемпионская раздевалка «Зенита». Фото

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Sportbox.RU10:10

«Зенит» показал фото, как игроки едят пиццу в раздевалке

Нева Спорт10:49
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