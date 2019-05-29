Футбол
«Зенит» поздравил Аршавина с днем рожденияГазета.Ru 04:11
Экс-хавбек питерского "Зенита" Андрей Аршавин 29 мая отмечает 38-й день рождения, сообщает "Советский спорт". Сине-бело-голубые не забыли о празднике известного футболиста и поздравили его.
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В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян
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В Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызвал посол Испании в РФ.
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Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
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Граждан России начнут лечить по новым правилам
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Министерство иностранных дел России осудило задержание в аэропорту Вильнюса и выдворение из страны шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
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YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков
Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.
Обновлено в 08:20
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Анастасия Волочкова показала себя в образе Зины из магазина
Что же касается ее самой, то ей досталась роль Зины из магазина. Какая из нее продавец знаменитость решила показать на фото в Инстаграм.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данных
Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
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Горе пришло в семью английского подростка Кацпера Краузе, когда 13-летний мальчишка отправился с друзьями покататься на лодке и упал в реку.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о процедуре импичмента.
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Обновлено вчера в 14:49
Общество
Серпуховские выпускники написали ЕГЭ по математике
Обновлено в 09:21
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В Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ по математике
В Чебоксарах школьница умерла во время единого государственного экзамена по математике.
Обновлено в 09:16
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении ПАО "Ростелеком" за нарушение закона о защите конкуренции после заявления ПАО "Мегафон", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:10
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Обновлено в 06:10
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет.
Обновлено в 05:00
Энергетика
Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»
Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:17
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
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Политтехнолога Петра Милосердова приговорили к 2,5 годам колонии
Нагатинский районный суд Москвы приговорил политтехнолога Петра Милосердова к 2,5 годам колонии общего режима по обвинению в создании экстремистского сообщества в Казахстане вместе с националистом Александром Поткиным.
Обновлено в 09:44