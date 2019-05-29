Футбол

«Зенит» поздравил Аршавина с днем рожденияГазета.Ru 04:11

Экс-хавбек питерского "Зенита" Андрей Аршавин 29 мая отмечает 38-й день рождения, сообщает "Советский спорт". Сине-бело-голубые не забыли о празднике известного футболиста и поздравили его.
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«Зенит» показал 20 лучших голов Аршавина в составе клуба

Чемпионат04:17

«Зенит» поздравил Аршавина с днем рождения

Газета.Ru04:11

«С днем рождения, легенда!» «Зенит» поздравил Аршавина с 38-летием

Sportbox.RU03:55

«С днем рождения, легенда!» «Зенит» поздравил Аршавина с 38-летием

Матч ТВ03:55

«Арсенал» в день финала Лиги Европы поздравил Аршавина с днем рождения

Советский спорт02:53

20 лучших голов Андрея Аршавина в составе «Зенита». Видео

Спорт-Экспресс03:43

«Зенит-ТВ» выбрал 20 лучших голов Аршавина за клуб

Sport24.ru03:42
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Общество

В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян

В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Во Львове толпа штурмом взяла здание горсовета

Обновлено в 08:20
Политика

Посла Испании в России вызвали в МИД

В Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызвал посол Испании в РФ.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия

Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

Обновлено в 09:37
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Здоровье

Граждан России начнут лечить по новым правилам

Даже если человек не жалуется на здоровье, его пригласят на профилактический прием. 28 мая вступают в силу новые Правила ОМС.
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Экономика

Семьи получат 450 тыс. рублей на погашение ипотеки

Обновлено вчера в 08:06
Происшествия

Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД

Госдума одобрила во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко готовится к свадьбе

Известная по программе "Орел и решка" ведущая Регина Тодоренко выложила на своей странице в Instagram новый пост.
Обновлено в 07:15
Экономика

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Матвиенко пошутила о своей отставке

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пошутила о своей отставке после речи нового посла РФ в Беларуси, экс-сенатора Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград

Сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, который пострадал во вторник во время операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 07:30
Общество

Собянин поручил провести реставрацию стен и башен Донского монастыря

Обновлено в 08:20
Политика

В МИД России раскритиковали задержание шеф-редактора Sputnik Литва

Министерство иностранных дел России осудило задержание в аэропорту Вильнюса и выдворение из страны шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
Обновлено в 08:38
Культура

YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков

Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала себя в образе Зины из магазина

Что же касается ее самой, то ей досталась роль Зины из магазина. Какая из нее продавец знаменитость решила показать на фото в Инстаграм.
Обновлено вчера в 14:09
Политика

На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данных

Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

Любимый дезодорант вывел подростка из комы

Горе пришло в семью английского подростка Кацпера Краузе, когда 13-летний мальчишка отправился с друзьями покататься на лодке и упал в реку.
Обновлено в 10:00
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о процедуре импичмента.
Обновлено в 09:38
Общество

Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей

Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.
Обновлено вчера в 14:49
Общество

Серпуховские выпускники написали ЕГЭ по математике

Обновлено в 09:21
Происшествия

В Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ по математике

В Чебоксарах школьница умерла во время единого государственного экзамена по математике.
Обновлено в 09:16
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

ФАС возбудила дело против «Ростелекома»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении ПАО "Ростелеком" за нарушение закона о защите конкуренции после заявления ПАО "Мегафон", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:10
Авто

Седан Infiniti Q50 стал доступнее по специальной цене

Речь идёт о комплектации Luxe Pack 2, оснащённой 2,0-литровым мотором. Данная версия уже доступна для заказа у официальных дилеров бренда.
Обновлено в 06:10
Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет.
Обновлено в 05:00
Энергетика

Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»

Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:17
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Политтехнолога Петра Милосердова приговорили к 2,5 годам колонии

Нагатинский районный суд Москвы приговорил политтехнолога Петра Милосердова к 2,5 годам колонии общего режима по обвинению в создании экстремистского сообщества в Казахстане вместе с националистом Александром Поткиным.
Обновлено в 09:44
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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