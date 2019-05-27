Футбол
«Зенит» поедет на сбор в АвстриюПетербургский дневник 03:24
Единственный тренировочный сбор пройдет с 18 по 30 июня в австрийском городке Китцбюэль. Ранее «ПД» рассказывал, что «Зенит» стал самой посещаемой командой России минувшего сезона – матчи на «Газпром Арене» посмотрели более миллиона человек.
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Происшествия
Карельский историк получил девять лет колонии по делу о педофилии
Суд в Карелии приговорил к девяти годам колонии общего режима директора местного краеведческого музея и замруководителя карельского отделения «Мемориал» Сергея Колтырина по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.
Обновлено в 10:17
Экономика
Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц
По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский Минфин.
Обновлено в 10:23
Футбол
Объявлены бригады арбитров на стыковые матчи за право сыграть в РПЛ
Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга обслужит первый стыковый матч за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и командой Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород".
Обновлено в 09:35
Политика
Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
«В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.
Обновлено в 05:37
Общество
Составлен рейтинг имен для новорожденных москвичей
Обновлено в 01:41
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четверых сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Здоровье
В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Футбол
Футболист Эрнандес покинет ЦСКА
Нападающий столичного ФК ЦСКА Абель Эрнандес покинет клуб. Об этом уругвайский игрок написал в stories своей девушки в Instagram.
Обновлено в 05:22
Политика
Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко
Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:09
Политика
Мосгорсуд признал законным продление ареста украинских моряков
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста до 24 июля всех украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение государственной границы России в Керченском проливе.
Обновлено в 10:09
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Политика
Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике»
По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
Обновлено в 09:44
Происшествия
На берегу Москвы-реки нашли череп
Обновлено в 08:47
Политика
Актер студии «Квартал 95» захотел попасть в Раду
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом
Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44
Общество
В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники
Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
Обновлено в 06:46
Футбол
Президент «Тамбова»: задача клуба на следующий сезон – попадание в ЛЕ
Футбольный клуб "Тамбов", вышедший в Российскую премьер-лигу, ставит на следующий сезон задачу попасть в Лигу Европы, заявил заместитель главы администрации области, президент клуба Арсен Габуев.
Обновлено в 09:47
Общество
Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии
Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся фотосессии, которую многие посчитали провокационной.
Обновлено в 10:33
Политика
На Петра Порошенко завели уже четвертое уголовное дело
Портнов подчеркнул, что четвертое обвинение против Порошенко — далеко не последнее и готовятся ещё десятки уголовных дел.
Обновлено в 09:44
Политика
Глава МВД Британии выдвинул кандидатуру на пост премьера
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выдвинул свою кандидатуру на пост лидера консервативной партии и премьер-министра, став девятым претендентом на кресло главы британского правительства.
Обновлено в 10:21
Культура
Движение волонтеров культуры получит поддержку во всех регионах России
Во время встречи координационного совета по культуре заместитель министра культуры Ольга Ярилова поручила региональным властям подготовить предложения по поддержке волонтерского движения в субъектах РФ.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» в аэропорту 30 пассажиров
Самолет украинской авиакомпании МАУ вылетел в Одессу из киевского аэропорта Борисполь, не взяв на борт около 30 человек.
Обновлено в 07:48
Игры
Новый трейлер Death Stranding выйдет 29 мая
Обновлено в 07:05
Футбол
«Арсенал» продлил контракт с Комбаровым на один год
Защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров продлил контракт с клубом. Новое соглашение 32-летнего россиянина рассчитано до 30 июня 2020 года.
Обновлено в 09:01
Гаджеты
Intel представил самый мощный процессор Core
На мероприятии Kickoff в воскресенье, 26 мая, перед одной из главных выставок для производителей микроэлектроники потребительского сегмента — Computex, — компания Intel приоткрыла завесу тайны и рассказала, какой процессор будет флагманом линейки Core для настольных компьютеров.
Обновлено в 10:02
Авто
В Сети на видео показали процесс сборки двигателя V8 AMG
На просторах Сети появилось видео, где демонстрируется процесс сборки двигателя V8 AMG.
Обновлено в 09:28